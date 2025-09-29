یوسف پور: توسعه فرهنگ کار خیر در چالوس ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف پور عصر دوشنبه در نشستی با حضور جمعی از خیرین، مسئولان کمیته امداد امام خمینی (ره) و اداره امور مالیاتی، بر اهمیت حمایت از نیازمندان و توسعه فرهنگ کار خیر در این شهرستان تأکید کرد.

وی ضمن قدردانی از حضور و همراهی خیرین نیک‌اندیش، کمک به همنوعان را از ارزشمندترین آموزه‌های دینی و قرآنی دانست و خیرین را سرمایه‌ای گرانبها برای جامعه توصیف کرد که موجب دلگرمی و امید در مسیر خدمت‌رسانی به نیازمندان می‌شود.

فرماندار چالوس با اشاره به نقش حیاتی مشارکت نیکوکاران در اجرای طرح‌های اجتماعی، از همه افراد خیر خواست تا در این طرح خداپسندانه مشارکت فعال داشته باشند تا بتوان کمک‌های موثرتری به خانواده‌های محروم شهرستان ارائه کرد.

در این جلسه، طرح سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه کمیته امداد امام خمینی (ره) به‌تفصیل تشریح شد. بر اساس این طرح، هر میزان سپرده‌گذاری خیرین در صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت، به همان میزان خط اعتباری معادل توسط فرمانداری اختصاص می‌یابد و کمیته امداد نیز به صورت معادل افزایش می‌دهد. این منابع به شکل وام‌های قرض‌الحسنه بدون سود و با شرایط آسان در اختیار نیازمندان قرار می‌گیرد.