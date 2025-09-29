به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد موسوی شهردار منطقه ۴ تهران گفت: پروژههای مسقفسازی ایستگاهها و پایانههای اتوبوسرانی و تاکسیرانی در بخشهای شرقی منطقه شامل ایستگاه فرهنگسرای اشراق با عرصه ۱۲ هزار متر مربع، پایانه چهارراه اشراق با عرصه ۱۶٬۷۴۵ متر مربع و فلکه چهارم تهرانپارس با عرصه ۴٬۷۵۰ متر مربع اجرا میشود.
وی افزود: در این طرحها اسکلت فلزی با پوشش سقف میکروسمنت، تایلهای آلومینیومی، فونداسیون بتنی، کفسازی سنگ کیوبیک، سقف کاذب ترمووود و نورپردازی خطی از جمله عناصر اجرایی خواهند بود که علاوه بر ایجاد تسهیلات حملونقل، منظر شهری را ارتقاء میدهند.
موسوی درباره جزئیات پایانه تاکسیرانی فلکه چهارم تهرانپارس گفت: این پایانه با طراحی مسقف، مساحت ۳۵۰ متر مربع، دو خط تاکسیرانی ویژه مسیرهای لواسان و فشم، و ظرفیت جانمایی ۷۰ تاکسی در حال احداث است و هماکنون عملیات خاکبرداری، تخریب آسفالت، تجهیز کارگاه و اجرای فونداسیون آغاز شده است.
مدیریت شهری منطقه ۴ تأکید کرد: این اقدامات با هدف انسجام و نظمدهی به فعالیت ناوگان تاکسیرانی، کاهش بار ترافیکی، بهبود امنیت و آسایش رانندگان و مسافران در فصول مختلف و تقویت فرهنگ استفاده از حملونقل عمومی اجرا میشود.
