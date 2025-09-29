به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی احمد مهرابی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۹ تهران گفت: در ادامه اقدامات نظارتی و اجرایی برای ارتقای بهداشت محیطی و مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه مدیریت پسماند، دو مرکز غیرمجاز جمع‌آوری پسماند خشک در انتهای کوچه حسینی ۲ واقع در خلازیر جنوبی شناسایی و جمع‌آوری شد.

وی بیان داشت: این عملیات با استفاده از چهار دستگاه کامیون انجام شد و طی آن حدود ۱۶۶۰ کیلوگرم پسماند خشک غیرمجاز از این مراکز جمع‌آوری و به مراکز مجاز انتقال یافت.

مهرابی اذعان کرد: برخورد با مراکز غیرمجاز تداوم خواهد داشت لذا از شهروندان خواستاریم تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی در زمینه پسماند، موضوع را از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی شهرداری گزارش دهند تا اقدامات لازم در اسرع وقت صورت گیرد.