به گزارش خبرنگار مهر، آتش‌نشانان همواره از جان‌گذشته‌ترین قشر جامعه به شمار می‌روند که با ایثار و فداکاری در لحظات بحرانی و حوادث مختلف در کنار مردم حضور دارند. رسالت اصلی آن‌ها حفظ جان و مال شهروندان است و بسیاری از آنان در مسیر انجام وظیفه با به خطر انداختن جان خود، آرامش و امنیت را برای جامعه به ارمغان می‌آورند. تلاش شبانه‌روزی این نیروها نه‌تنها در هنگام وقوع آتش‌سوزی، بلکه در حوادث جاده‌ای، بلایای طبیعی، نجات جان انسان‌ها و حتی آموزش و پیشگیری از خطرات نیز نقشی تعیین‌کننده دارد.

احسان مهاجری، شهردار گلپایگان، با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی آتش‌نشانان گلپایگان گفت: آتش‌نشانی فقط یک شغل نیست، بلکه رسالتی انسانی و الهی است. این عزیزان با فداکاری مثال‌زدنی، امنیت و آرامش را برای شهروندان فراهم می‌کنند و بدون تردید سرمایه‌های ارزشمند شهر ما محسوب می‌شوند. شهرداری نیز تمام توان خود را برای تجهیز و ارتقای جایگاه این سازمان به کار خواهد گرفت.

وی افزود: در طول یک سال گذشته، نیروهای آتش‌نشانی گلپایگان ۸۳۳۲ مأموریت انجام داده‌اند که شامل ۶۱۴ مورد حادثه، ۳۷۳ مورد حریق و نجات ۹۸۱ نفر از شهروندان بوده است. همچنین ۵۲۹۳ نفر در دوره‌های آموزشی این سازمان شرکت کرده‌اند.

مهاجری یادآور شد: در این مدت ۹۵۳ مورد مشاوره تلفنی به شهروندان ارائه شد و نیروهای آتش‌نشانی در ۱۰۷ مراسم ملی و مذهبی به‌صورت آماده‌باش حضور داشتند. همچنین در جریان جنگ ۱۲ روزه، دوره‌های تخصصی عملی و تئوری اطفای حریق برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و بازدید مستمر از جایگاه‌های سوخت به‌منظور بررسی تجهیزات ایمنی و کاهش خطرات احتمالی صورت گرفت. همچنین مانورهای ترکیبی اطفای حریق، امداد و نجات، تجسس و آواربرداری برای ارتقای توان عملیاتی نیروها اجرا شد.

وی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی آتش‌نشانی اظهار کرد: هم‌اکنون ۲۰ نیروی فعال در این سازمان مشغول خدمت هستند و نیروهای جدید نیز از خروجی آزمون استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی شهرداری‌های کشور که دی‌ماه برگزار شد، جذب خواهند شد. به‌صورت مستمر دوره‌های آموزشی کار با تجهیزات و دوره‌های تئوری برای پرسنل برگزار می‌شود تا آمادگی عملیاتی نیروها افزایش یابد.

شهردار گلپایگان به مشکل تماس‌های غیرضروری اشاره کرد و گفت: متأسفانه طی این مدت، ۷۹۵۴ مورد مزاحمت تلفنی برای سامانه ۱۲۵ ثبت شده است که این تماس‌ها موجب اختلال در دریافت تماس‌های ضروری می‌شود. از شهروندان فهیم گلپایگانی خواهشمندیم ضمن آموزش فرزندان خود، در افزایش سرعت خدمت‌رسانی به ما یاری کنند.

مأموریت‌های حیاتی و شجاعانه

مجید شفاعت، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی گلپایگان، از انجام بیش از هزار مأموریت امداد و نجات، مهار صدها مورد آتش‌سوزی و ده‌ها عملیات تخصصی توسط آتش‌نشانان این شهرستان در سال گذشته خبر داد و گفت: در میان این عملیات‌ها، مأموریت‌هایی همچون نجات کودک محبوس در ارتفاع، رهایی شهروند گرفتار در کانال آب و مقابله با حریق گسترده در انبار صنعتی حاوی بیش از ۱۵۰ بشکه مواد اسیدی و تینر رنگ از مهم‌ترین موارد بوده که با شجاعت و سرعت عمل نیروهای آتش‌نشانی به سرانجام رسید.

شفاعت با تأکید بر نقش کلیدی آتش‌نشانی در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی ایمنی افزود: در سال گذشته دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی، مانورهای ایمنی در مدارس، ادارات و مجتمع‌های مسکونی، و همچنین انتشار فیلم‌ها، پوسترها و پیام‌های آموزشی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی انجام شد. همچنین سامانه‌های مشاوره و پاسخگویی تلفنی و حضوری برای شهروندان راه‌اندازی گردید.

رئیس آتش‌نشانی گلپایگان با اشاره به اهمیت آموزش کودکان و نوجوانان گفت: برنامه‌های ویژه‌ای با روش‌های خلاقانه همچون بازی، انیمیشن و داستان‌سرایی برای آموزش مفاهیم ایمنی به نسل‌های آینده اجرا شد.

وی درباره راه‌های مشارکت شهروندان در پیشگیری از حوادث تصریح کرد: رعایت اصول ایمنی در خانه و محل کار، استفاده صحیح از وسایل گازسوز و برقی، بررسی دوره‌ای تجهیزات ایمنی مانند کپسول آتش‌نشانی و هشداردهنده‌های دود، حضور در دوره‌های آموزشی و مانورهای ایمنی و همچنین گزارش خطرات احتمالی از جمله سیم‌کشی‌های معیوب، نشت گاز یا انبارهای غیرایمن به مراجع ذیربط، از مهم‌ترین اقداماتی است که هر شهروند می‌تواند انجام دهد.

شفاعت همچنین تأکید کرد: تماس فوری با شماره ۱۲۵ در صورت مشاهده حادثه و ارائه اطلاعات دقیق به نیروهای امدادی، نقش حیاتی در نجات جان و مال مردم دارد.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه‌های ایمنی، حضور فعال در مناسبت‌های فرهنگی و اجتماعی و اجرای کمپین‌های آگاهی‌بخش، از دیگر اقدامات سازمان برای ارتقای فرهنگ ایمنی در جامعه بوده است.

وی خاطرنشان کرد: واکنش صحیح مردم در شرایط اضطراری بسیار حیاتی است. حفظ آرامش، ارزیابی سریع موقعیت و اطلاع‌رسانی فوری می‌تواند به نجات جان خود و دیگران کمک کند.

آتش‌نشانان گلپایگان از نگاه پرسنل عملیاتی

به مناسبت هفتم مهر، روز آتش‌نشانی و ایمنی، پای صحبت‌های علیرضا قاضی‌زاهدی، پرسنل عملیاتی امداد و نجات نشستیم. او دلیل انتخاب این حرفه را «علاقه قلبی به خدمت به هم‌نوعان» می‌داند و می‌گوید: خدمت به مردم سعادتی است که خداوند نصیب ما کرده است.

قاضی‌زاهدی سخت‌ترین مأموریت خود را حادثه آتش‌سوزی شرکت پلیمر گلپایگان می‌داند که ۷۲ ساعت به طول انجامید و به گفته او «عملیاتی طولانی و خسته‌کننده» بود.

وی درباره احساسش هنگام اعزام به مأموریت می‌گوید: خیلی استرس دارم اما تلاش می‌کنم خونسرد باشم تا عملیات را به بهترین شکل انجام دهم و پس از پایان مأموریت حس خوبی از عملکرد خودم داشته باشم.

این آتش‌نشان درباره انواع مأموریت‌ها در طول سال توضیح می‌دهد: هر فصل حادثه خاص خودش را دارد؛ در تابستان بیشتر با حریق مزارع، رؤیت مار در منازل و باغ‌ها و حبس در کابین آسانسور روبه‌رو هستیم. در زمستان نیز حریق منازل و حوادث ناشی از گازگرفتگی بیشترین مأموریت‌ها را تشکیل می‌دهد.

او همچنین به آموزش‌های مداوم اشاره کرده و می‌گوید: در هر شیفت، پرسنل آموزش‌های تخصصی مختلف از جمله کار با ست تصادفات، عملیات چاه و صعود و فرود با طناب را می‌گذرانند.

قاضی‌زاهدی درباره همکار فقیدشان سعید شیرازیان که در راه خدمت جان خود را از دست داد، با اندوه یاد می‌کند: از دست دادن یک همکار بسیار سخت است. مرور خاطرات او برای ما درس فداکاری و اخلاق است. متأسفانه خانواده شهدای آتش‌نشان تحت پوشش بنیاد شهید نیستند و به‌عنوان شهید حساب نمی‌شوند، در حالی که خانواده‌های این عزیزان نیازمند حمایت جدی هستند.

او با اشاره به کمبود امکانات تأکید می‌کند: بچه‌های آتش‌نشانی در عملیات‌ها کم نمی‌گذارند و برای جلوگیری از خسارات مالی و جانی، از جان خودشان مایه می‌گذارند. امیدوارم با تلاش مسئولان کشوری، سازمان آتش‌نشانی به نهادی مستقل تبدیل شود تا انگیزه پرسنل بیشتر شود.

فرمانده شیفت: خدمت واقعی به هم‌نوعان

امیر مهاجری، فرمانده شیفت آتش‌نشانی گلپایگان، خدمت در این شغل را «به معنای واقعی کلمه خدمت و کمک به هم‌نوعان» می‌داند و می‌گوید: ما با عشق برای جان و مال مردم، و حتی حیوانات، از جان مایه می‌گذاریم.

او سخت‌ترین مأموریت‌های خود را امداد جاده‌ای معرفی کرده و توضیح می‌دهد: در صحنه تصادفات، وقتی فردی در خودرو گرفتار شده و به چشمان ما نگاه می‌کند، تمام خواسته‌اش این است که زودتر نجات پیدا کند و به اورژانس برسد تا درمان آغاز شود. این لحظه‌ها فراموش‌نشدنی است.

مهاجری درباره احساسش هنگام وقوع حادثه می‌گوید: خیلی ناراحت‌کننده است که برای مردم حادثه‌ای رخ بدهد، اما وقتی بتوانیم سریع‌ترین و بهترین کمک را ارائه دهیم، حس خوشایندی داریم.

وی مأموریت‌های یک سال گذشته را شامل «امداد و نجات جاده‌ای، حریق منازل و کارخانجات، گرفتن مار و حیوانات، و حبس در آسانسور» می‌داند.

وی درباره آمادگی نیروها تأکید می‌کند: تمرین و آموزش روزانه در ایستگاه، ورزش و آمادگی جسمانی و همچنین برگزاری مانورهای عملیاتی، ما را برای شرایط سخت آماده می‌کند.

به گفته او، بسته به نوع حادثه ابزارهای مختلفی به کار گرفته می‌شود: ست هیدرولیک در تصادفات و تجهیزات کف و فوم در حریق گرفته تا مارگیر و تجهیزات امداد و نجات در چاه‌ها.

این فرمانده شیفت با یاد از همکار فقیدشان می‌گوید: زنده‌یاد سعید شیرازیان اسوه اخلاق، معرفت، مسئولیت‌پذیری و انسانیت بود؛ انسانی رشید، توانمند و دلسوز که جایگاه ویژه‌ای در میان ما داشت.

او اضافه می‌کند: خاطرات و خدمات او برای همیشه در ذهن همکاران باقی خواهد ماند.

مهاجری در پایان درباره تأثیر این فقدان می‌گوید: از دست دادن همکارمان روحیه ما را خدشه‌دار کرد، اما انگیزه ما را برای خدمت به مردم و نجات جان و مال همشهریان، و حتی حیوانات، دوچندان ساخت.