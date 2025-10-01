  1. استانها
  2. تهران
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۰

امیدی پور: آتش‌نشانی‌های کشور ۱۶۵۰۰ نیرو کمتر از استاندارد دارند

امیدی پور: آتش‌نشانی‌های کشور ۱۶۵۰۰ نیرو کمتر از استاندارد دارند

ری- معاون شهرداری های سازمان همیاری کشور از کمبود ۱۶۵۰۰ نیروی آتش‌نشانی و نیاز فوری به ۳۰۰ ایستگاه جدید آتش‌نشانی در سطح کشور خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش امیدی‌پور، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، با گرامیداشت هفتم مهرماه روز ایمنی و آتش‌نشانی، ضمن قدردانی از فداکاری‌ها و ایثارگری‌های آتش‌نشانان، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها، تجهیزات و نیروی انسانی این مجموعه‌ها در سراسر کشور تأکید کرد.

امیدی‌پور در مراسم بزرگداشت روز آتش‌نشانی اظهار داشت: آتش‌نشانان، نخستین مدافعان جان و مال شهروندان در حوادث مختلف هستند و رشادت‌ها و فداکاری‌های آنان در حوادثی همچون پلاسکو، متروپل، جنگ تحمیلی و بحران ۱۲ روزه اخیر همواره در حافظه ملت ایران باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به کمبودهای موجود در حوزه تجهیزات و نیروی انسانی افزود: «پامروز حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ نیروی آتش‌نشانی در کشور کمبود داریم و با وجود احداث یک‌هزار و ۸۵۰ ایستگاه، همچنان دست‌کم به ۳۰۰ ایستگاه جدید نیازمندیم.

معاون امور شهرداری‌های سازمان همیاری، تجهیز آتش‌نشانی‌ها به ماشین‌آلات سبک و سنگین، نردبان‌های مخصوص، لباس‌ها و تجهیزات امداد و نجات به‌ویژه تجهیزات خاص مقابله با تهدیدات شیمیایی و بیولوژیکی را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: ایمنی شهری یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی راهبردی است و هیچ توسعه‌ای بدون امنیت و ایمنی پایدار نخواهد ماند.

امیدی‌پور همچنین بر لزوم ارتقای فرهنگ ایمنی همگانی تأکید کرد و گفت: صرف داشتن تجهیزات و نیروی انسانی کافی، ایمنی کامل را تضمین نمی‌کند، بلکه آموزش و فرهنگ‌سازی باید همگام با توسعه تجهیزات دنبال شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از جذب بیش از چهار هزار و ۵۰۰ نیروی جدید و نیز فراخوان داوطلبان و آتش‌نشانان بازنشسته برای تقویت ناوگان امدادی خبر داد و افزود: تشکیل گروه‌های داوطلب آتش‌نشانی در شهرها، همانند آنچه اخیراً در اسلامشهر انجام شد، می‌تواند پشتوانه ارزشمندی برای مقابله با بحران‌ها باشد.

امیدی‌پور در پایان با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین علمی و فناورانه خاطرنشان کرد: امروز هوش مصنوعی، پهپادها و ربات‌های آتش‌نشانی می‌توانند نقش مهمی در ارتقای سرعت و کیفیت عملیات ایفا کنند و باید در این حوزه از فناوری‌های روز دنیا بیشترین بهره را ببریم.

کد خبر 6608069

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • فیروز FR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
      0 0
      پاسخ
      واقعا اهمیت آتش‌نشانی خیلی بیشتر از چیزی هست که به چشم میاد! چه خوب که نیروهای جدید و داوطلبان هم به کمک میان🤝🏻

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها