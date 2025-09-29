  1. استانها
  2. مرکزی
۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۸

شهرداری شازند موفق به اخذ ۱۵ گواهینامه بازرسی حین بهره‌برداری شد

شهرداری شازند موفق به اخذ ۱۵ گواهینامه بازرسی حین بهره‌برداری شد

اراک- مدیر کل استاندارد استان مرکزی گفت: شهرداری شازند در سی‌ام شهریورماه جاری موفق به اخذ ۱۵ گواهینامه بازرسی حین بهره‌برداری از ۱۳ بوستان‌های این شهرستان شد.

محمود نصرالهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت حفظ و نگهداری استانداردهای محیطی در فضای سبز شهری، اظهار کرد: اخذ ۱۵ گواهینامه بازرسی حین بهره‌برداری توسط شهرداری شازند نشان‌دهنده اهتمام جدی این مجموعه در رعایت استانداردهای لازم برای بهره‌برداری صحیح و ایمن از بوستان‌ها است.

وی افزود: این موفقیت گامی مهم در ارتقای کیفیت خدمات شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان به شمار می‌رود.

مدیر کل استاندارد استان مرکزی گفت: گواهینامه‌های صادر شده مربوط به بوستان‌های ولیعصر، وحدت، کلاوه، کارخانه قند، شهرک معلم، سوم خرداد، سراب عباس‌آباد، تپه سنگی، سلامت، ساحلی، سرآسیاب، فرهنگیان یک و عباس‌آباد است.

نصرالهی افزود: اداره کل استاندارد استان مرکزی آمادگی کامل دارد تا با ارائه مشاوره‌های تخصصی و نظارت‌های مستمر، در مسیر ارتقای کیفیت خدمات شهری همراه این مجموعه باشد.

کد خبر 6606383

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها