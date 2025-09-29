محمود نصرالهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت حفظ و نگهداری استانداردهای محیطی در فضای سبز شهری، اظهار کرد: اخذ ۱۵ گواهینامه بازرسی حین بهرهبرداری توسط شهرداری شازند نشاندهنده اهتمام جدی این مجموعه در رعایت استانداردهای لازم برای بهرهبرداری صحیح و ایمن از بوستانها است.
وی افزود: این موفقیت گامی مهم در ارتقای کیفیت خدمات شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان به شمار میرود.
مدیر کل استاندارد استان مرکزی گفت: گواهینامههای صادر شده مربوط به بوستانهای ولیعصر، وحدت، کلاوه، کارخانه قند، شهرک معلم، سوم خرداد، سراب عباسآباد، تپه سنگی، سلامت، ساحلی، سرآسیاب، فرهنگیان یک و عباسآباد است.
نصرالهی افزود: اداره کل استاندارد استان مرکزی آمادگی کامل دارد تا با ارائه مشاورههای تخصصی و نظارتهای مستمر، در مسیر ارتقای کیفیت خدمات شهری همراه این مجموعه باشد.
