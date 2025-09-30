اسکوچیچ: عملکرد بازیکنان عالی بود

به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ شامگاه دوشنبه در نشست خبری بعد از بازی با الوحده امارات با اشاره به اینکه نتیجه بازی رضایت‌بخش نبود، افزود: عملکرد بازیکنان عالی بود و همانطور که می‌خواستم در هر دو بُعد دفاعی و هجومی ظاهر شدند. ما فرصت‌های زیادی از دست دادیم، ولی بازی تیم خوب بود. الوحده ۲۰ میلیون دلار از ما گران‌تر بود و ما نبودن ترابی و دوماگوی را حس کردیم.

اسکوچیچ در پاسخ به سوالات پیرامون جذب بازیکنان خارجی و عملکرد تیم، بیان کرد: آیا عملکرد تیم بد بود؟ به نظرتان تیم من با چه سیستمی بازی کرد؟ اگر می‌خواهید بدانید چرا تعویض نکردم، باید بدانید که چگونه پرس می‌کردیم، چگونه از دروازه‌بان شروع می‌کردیم و عملکرد خط هافبک چطور بود. اگر بخواهید در مورد تعویض‌ها سوال کنید، ابتدا باید درک کنید که در چه شرایط تاکتیکی بازی می‌کردیم.

وی تاکید کرد: من مثل مربیان قبلی نیستم که برای راضی کردن و تحت فشار، تعویض‌های بی‌مورد انجام دهم. مسائل فنی اولویت اصلی من است. بعد از دو جام قهرمانی، این رفتار بی‌احترامی به من است. من ۴۵ سال عمرم را در فوتبال گذرانده‌ام و به این سطح رسیده‌ام.

سرمربی تراکتور در خصوص توپ‌های بلند حریف، خاطرنشان کرد: تمامی جنبه‌های بازی را آنالیز کرده بودیم، از جمله توپ‌های بلند. در بازی، گاهی سه بازیکن در عقب بازیسازی می‌کردند و گاهی شکل تیم را تغییر می‌دادیم. عملکردمان خوب بود، اما بدشانسی هم داشتیم. اگر انتظار دارید که تیم من همیشه بدون خطا باشد، باید بگویم که عملکرد تیم عالی بود.

اسکوچیچ اذعان داشت: این صحبت‌ها حاشیه‌سازی است من اینجا هستم که از شغل خودم و مربیان دفاع کنم. اگر قرار است به بحث فنی پرداخته شود، باید آماده باشید که با من در این زمینه صحبت کنید من سال گذشته نشان دادم هیچ ترسی برای از دست دادن شغلم ندارم و همیشه برای موفقیت تیم تلاش کرده‌ام. این داستان‌ها از سوی شما مطرح می‌شود و طبیعی است پاسخی برای سوالات من نداشته باشید.

اسکوچیچ در پایان درباره کیفیت چمن جدید استادیوم یادگار امام گفت: زمین امروز خوب بود. باید صبور باشیم، چرا که هنوز فرایند بهبود چمن کامل نشده است. این نوع چمن در کرواسی و اروپا هم کیفیت بالایی دارد و باید مراقبت‌های لازم صورت گیرد. مرور زمان به کیفیت زمین کمک خواهد کرد.

گفتنی است، تراکتور با این تساوی از ۲ بازی لیگ نخبگان آسیا تنها توانسته است تنها ۲ امتیاز کسب کرده است.