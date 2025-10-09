به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به درخواست باشگاه تراکتور به دلیل حضور پنج بازیکنش در اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان جهت دیدارهای دوستانه با روسیه و تانزانیا در روزهای فیفا، دیدار تراکتور و ملوان در روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه برگزار نمی‌شود و زمان برگزاری این مسابقه متعاقبا اعلام خواهد شد.

این تصمیم با نگاه ملی و به منظور آماده‌سازی بهتر و حمایت از تراکتور تنها نماینده کشورمان در لیگ نخبگان آسیا که می‌بایست ۲۸ مهرماه برابر شارجه امارات به رقابت بپردازد، اتخاذ شد.

همچنین بنابر اعلام سازمان لیگ، دیدار استقلال خوزستان و سپاهان اصفهان ساعت ۱۹ روز جمعه ۲۵ مهرماه در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می‌شود.