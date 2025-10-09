  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۸

دیدار تیم‌های تراکتور و ملوان به تعویق افتاد

تبریز- دیدار تیم‌های تراکتور تبریز و ملوان بندرانزلی در هفته هفتم لیگ برتر باشگاه‌های کشور، به تعویق افتاد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به درخواست باشگاه تراکتور به دلیل حضور پنج بازیکنش در اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان جهت دیدارهای دوستانه با روسیه و تانزانیا در روزهای فیفا، دیدار تراکتور و ملوان در روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه برگزار نمی‌شود و زمان برگزاری این مسابقه متعاقبا اعلام خواهد شد.

این تصمیم با نگاه ملی و به منظور آماده‌سازی بهتر و حمایت از تراکتور تنها نماینده کشورمان در لیگ نخبگان آسیا که می‌بایست ۲۸ مهرماه برابر شارجه امارات به رقابت بپردازد، اتخاذ شد.

همچنین بنابر اعلام سازمان لیگ، دیدار استقلال خوزستان و سپاهان اصفهان ساعت ۱۹ روز جمعه ۲۵ مهرماه در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می‌شود.

