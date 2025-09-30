  1. استانها
پزشکیان: زندگی و معیشت مردم در کانون توجه ما قرار دارد

بوشهر- رئیس‌جمهور گفت: با وجود محدودیت‌ها و شرایط تحریمی، با اتکا به مردم و انسجام ملی، کشور برای مواجهه با هرگونه شرایطی آماده است و زندگی و معیشت مردم در کانون توجه ما قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری بوشهر، مسعود پزشکیان در دیدار با استاندار بوشهر ضمن تمجید از مردم خونگرم، مهربان و صمیمی استان بوشهر با ابلاغ سلام به همه مردم و مسئولان استان و قدردانی از اقدامات صورت گرفته در استان بر تامین مالی پروژه‌های مهم و توسعه‌ای استان از روش‌های گوناگون از جمله سرمایه گذاری، مولدسازی و بودجه عمومی تاکید کرد.

پزشکیان در ادامه خواستار ارائه بهترین خدمات به مردم استان بوشهر شد.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: باید با حفظ اتحاد و انسجام و وفاق در هر گونه شرایطی بر مشکلات فایق آییم و بتوانیم زمینه های خدمت رسانی و جلب رضایت مردم را فراهم کنیم.

پزشکیان یادآور شد: با وجود محدودیت‌ها و شرایط تحریمی، با اتکا به مردم و انسجام ملی، کشور برای مواجهه با هرگونه شرایطی آماده است و زندگی و معیشت مردم در کانون توجه ما قرار دارد.

