فرماندار گناوه: خدمات نظام به مردم اطلاع رسانی شود

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان گناوه افزود: هفته دولت فرصت مناسبی برای بیان عملکرد دولت و نظام به مردم توسط ادارات شهرستان است.
فرماندار گناوه گفت: مسئولان ضمن اینکه ملزم به فعال کردن و تقویت روابط عمومیها هستند، در میان مردم حضور و در مراسمهای ملی و مذهبی ازجمله نمازجمعه پررنگ شرکت کنند.
وی از مسئولان شهرستان خواست از رفتار و منش دکتر پزشکیان رئیس جمهور در خدمت رسانی به مردم الگو بگیرند.
فرماندار گناوه گفت: دکتر پزشکیان انسانی مردمی و ساده زیست است که صادقانه با مردم صحبت میکند، برای توسعه کشور و رفع مشکلات مجدانه تلاش کرده و تکیه کلام ایشان همدلی، انسجام و اعتقاد راسخ به وفاق ملی دارد.
رئیس شورای اداری گناوه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت به ویژه شهیدان رجایی و باهنر، افزود: هفته دولت امسال هرچه باشکوهتر برگزار شود و با همدلی و هم افزایی در اجرای برنامههای پیش بینی شده همانند برنامههای دهه مبارک فجر پارسال موفق عمل کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در اتاق مسئولان برای مردم همواره باز باشد و از فرصتی که برای آنها پیش آمده در خدمتگزاری به مردم مجدانه تلاش و همت مضاعف کنند.
فرماندار گناوه گفت: مسئولان با امامان جمعه گناوه و بندر ریگ که پدر معنوی این دو شهر هستند و قدردان آنها هستیم، ارتباط برقرار کنند و از رهنمودهای آنها در خدمت رسانی به مردم بهره لازم ببرند.
در این آئین که هادی اخلاقی مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر حضور داشت، حمیده سراجی به عنوان معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان گناوه با حکم استاندار بوشهر منصوب و معرفی شد.
نظر شما