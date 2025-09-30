  1. سیاست
  2. مجلس
۸ مهر ۱۴۰۴، ۸:۲۷

بررسی تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار مجلس

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده های دامی، در دستورکار امروز مجلس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده های دامی

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه داری

گزارش کمیسیون عمران (اصلی) و اجتماعی (فرعی) در مورد طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه

بحث و بررسی راجع به نحوه رسیدگی به گزارش شورای عالی راهبری برنامه در خصوص عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت

زهرا علیدادی

