به گزارش خبرنگار مهر، فردین اسلامی‌راد صبح سه‌شنبه در نشست شورای راهبردی هماهنگی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به به نقش و جایگاه نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی سازمان اظهار کرد: نیروی انسانی توانمند و باکیفیت، نیروی محرکه سازمان به شمار می‌روند و سبب ارتقای کیفیت فعالیت‌ها می‌شوند.

وی با اشاره به شاخص‌های کیفی در افزایش بهره‌وری گفت: رضایت شغلی کارکنان، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی، آموزش و توانمند سازی، استفاده از فناوری‌های نوین و تشویق و حمایت از ایده‌های نو باعث تعالی سازمانی و افزایش بهره وری و کارائی خواهد شد.

اسلامی راد با اشاره به استقرار صنایع در استان بوشهر بر آموزش کاربردی و مهارتی مورد نیاز و بازنگری در رشته های شغلی متناسب نیاز بازار کار تاکید کرد.

استفاده از ظرفیت بانوان و جوانان در رده های مدیریتی

معاون استاندار بوشهر بر استفاده از اصل شایسته‌سالاری در انتصابات دستگاه‌های اجرایی استان و استفاده از ظرفیت بانوان و جوانان در رده های مدیریتی تاکید کرد و اظهار داشت: تنظیم تقویم آموزشی، تقویم سلامت و تقویم مسیر ارتقای شغلی باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد.

اسلامی راد با اشاره به نگاه ویژه دولت به مردم اظهار کرد: باز تعریفی از رابطه مردم و مسئولان در دولت شکل گرفته و باعث تقویت سرمایه اجتماعی شده است.

وی افزود: رئیس‌جمهوری معتقد است اگر مردم در مسائل کشور و در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند ، هیچ قدرتی نمی‌تواند در برابر ایران ایستادگی کند و همواره دولت وفاق ملی، در این مسیر حرکت کرده است. و به عبارتی دیگر اصول وفاداری، وفاق ، تعهد و مسئولیت پذیری در دولت چهاردهم بار معنایی دیگر و عینیتی بیشتر پیدا کرده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: نتیجه وفاق و اتحاد ، همبستگی و همدلی را در جنگ 12 روزه دیدیم که تمام معادلات دشمن را بر هم زد و این امر وظیفه ما را در خدمت به مردم سنگین تر خواهد کرد.

پاسخگویی به مردم

اسلامی‌راد تصریح کرد: پاسخگویی به مردم و همچنین ارتباط چهره به چهره و ملاقات‌های عمومی باید توسط مدیران برگزار شود تا مردم بدون واسطه بتوانند مشکلات و دغدغه‌های خود را مطرح کنند.

وی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی، نقشه راه مجموعه خود را برای موفقیت و پیشرفت ترسیم کنند. و با تدوین برنامه های عملیاتی و با رعایت برنامه زمانبندی و پیگیری مستمر تا حصول نتیجه و تحقق اهداف تببین شده اهتمام جدی داشته باشند و با ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته در راستای رفاه و آسایش مردم و توسعه زیرساخت‌ها امیدآفرینی کنند.

معاون استاندار بوشهر با تاکید بر هوشمند سازی فرایندها و الکترونیکی کردن خدمات گفت: این مهم سبب می‌شود که ضمن حذف فرآیندهای زمانبر و تسریع در تحقق و برنامه‌های سازمانی، به جلب رضایت مردم و ارائه خدمات رسانی مطلوب و موثرتر نیز منجر شود.