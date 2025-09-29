  1. سیاست
  2. مجلس
۷ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۶

انتصاب روسای سه کمیته تخصصی در فراکسیون کشاورزی مجلس

روسای سه کمیته تخصصی فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس منصوب شدند تا روند فعالیت‌های این مجموعه در حمایت از کشاورزان و عشایر با انسجام بیشتری پیگیری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای سازماندهی و تسریع برنامه‌های فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی، پیمان فلسفی رئیس این فراکسیون، احکام ریاست سه کمیته تخصصی را اعطا کرد.

بر اساس این احکام، رستگار یوسفی به عنوان رئیس کمیته محیط زیست و منابع طبیعی، سید عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی به عنوان رئیس کمیته توسعه اقتصاد دریا محور و رحیم کریمی به عنوان رئیس کمیته برنامه و بودجه منصوب شدند.

فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس با هدف تقویت بخش کشاورزی، صیانت از منابع طبیعی و حمایت از جامعه کشاورزان و عشایر تشکیل شده و فعالیت‌های خود را بر حل مسائل این قشر و تحقق اقتصاد کشاورزی‌محور متمرکز کرده است.

زهرا علیدادی

