زمان بازگشت وینگر اسپانیایی سپاهان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان و گل‌گهر در چارچوب هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر روز ۲۱ شهریور به مصاف یکدیگر رفتند. در جریان این دیدار، ایوان سانچز هافبک اسپانیایی زردپوشان در برخورد با بازیکن حریف از ناحیه پا دچار مصدومیت شد و قادر به ادامه بازی نبود.

بررسی‌های پزشکی نشان داد سانچز دچار شکستگی در نازک‌نی پا شده است. به همین دلیل او در دیدارهای هفته چهارم و پنجم مقابل تراکتور و خیبر خرم‌آباد غایب بود. روند درمان این بازیکن به خوبی پیش رفته و پس از باز کردن گچ پایش، تمرینات انفرادی خود را آغاز کرده است، اما هنوز به شرایط صد درصدی نرسیده است.

این بازیکن دیدار حساس هفته ششم، موسوم به دربی اصفهان برابر ذوب‌آهن را نیز از دست خواهد داد؛ با این حال طبق نظر کادر پزشکی، برای بازی هفته هفتم مقابل استقلال خوزستان آماده خواهد بود و مشکلی برای همراهی سپاهان نخواهد داشت.