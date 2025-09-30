انتصاب سرپرست جدید کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست جدید کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی با حضور سید محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه معرفی شد.

در این مراسم آقامیری ضمن قدردانی از تلاش‌های علیرضا عالی پناه، رئیس پیشین این مرکز، برای مهدی صبوری‌پور، سرپرست جدید، آرزوی موفقیت کرد.

وی در سخنانی با تأکید بر اهمیت نقش کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی اظهار داشت: انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی برای ارتقای آگاهی‌ها و نگرش‌های صحیح عمومی و آموزش حقوق بشر در ابعاد مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطوح ملی و بین‌المللی و با توجه به فرهنگ ایرانی–اسلامی، اقدامات اثرگذاری در این مرکز انجام شود.

رئیس دانشگاه افزود: تحقق این اهداف، نیازمند تلاش مستمر، همکاری و هم‌افزایی با برنامه‌های دانشکده حقوق و سایر همکاران است تا ضمن پیشبرد مأموریت‌های مرکز، زمینه ارتقا و اعتلای دانشگاه فراهم شود.

در این مراسم، صبوری‌پور، سرپرست جدید کرسی حقوق بشر نیز در سخنانی با قدردانی از مدیران پیشین این مرکز، ابراز امیدواری کرد با همدلی و همکاری استادان و دانشجویان بتواند در توسعه و ارتقای جایگاه این کرسی، اثرگذار باشد.

وی بر اهمیت و ضرورت تعریف فعالیت‌های نوآورانه و نقش‌آفرینی فعال دانشجویان و استادان در این مرکز برای استمرار اقدامات ارزشمند گذشته و ایجاد تحولات ماندگار تأکید کرد.