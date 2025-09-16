آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه شهید بهشتی از ۱۹ مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، معاونت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی با صدور اطلاعیۀ «اصلاحیه تقویم آموزشی»، اعلام کرد سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از روز شنبه ۱۹ مهرماه آغاز خواهد شد.

این تقویم آموزشی ویژه دانشجویان ورودی ۱۴۰۳ و ماقبل است.

براساس این اطلاعیه، تمامی کلاس‌ها در نیمسال جدید به صورت حضوری برگزار می‌شود و اطلاعیه قبلی مبنی بر شروع کلاس‌ها از ۵ مهرماه به شکل مجازی، لغو شده است.

فرآیند انتخاب واحد برای دانشجویان طی سه روز، از ۲۹ تا ۳۱ شهریورماه انجام خواهد شد. همچنین زمان حذف و اضافه در روزهای ۳ و ۴ آبان‌ماه تعیین شده است.

معاونت آموزشی دانشگاه در این اطلاعیه از دانشجویان خواسته است با توجه به تغییرات ایجاد شده، نسبت به ثبت‌نام و انتخاب واحد در زمان مقرر اقدام کنند.

بر اساس این اطلاعیه، تمامی برنامه‌ریزی‌های آموزشی در نیمسال جدید با هدف ارتقای کیفیت و فراهم‌سازی شرایط آموزشی بهتر در فضای حضوری انجام گرفته است.