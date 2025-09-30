دارابی:سالانه یک میلیارد مترمکعب آب از ایلام خارج می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی صبح سه شنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان (کارگروه استانی سازگاری با کم‌آبی) بر ضرورت مطالعه و تدوین طرح جامع بهره‌برداری از منابع آب سطحی رودخانه‌های مرزی استان تأکید کرد.

معاون عمرانی استانداری با اشاره به خروج منابع آبی از استان، اظهار داشت: رودخانه‌هایی مانند برتش، سیاهگل و گاوی بدون هیچ‌گونه بهره‌برداری از استان و کشور خارج می‌شوند و ما شاهد خروج سالانه بیش از یک میلیارد مترمکعب آب با کاهش چشمه‌های سطحی هستیم.

دارابی خواستار اقدام فوری شرکت آب منطقه‌ای استان برای بررسی و تدوین طرح جامع استفاده حداکثری از این منابع شد و افزود که نتایج مطالعات باید به معاونت عمرانی ارسال شود.

دارابی همچنین با اشاره به چالش‌های شبکه توزیع آب شرب در شهر ایلام، از شرکت آبفا استان خواستار ارائه گزارشی جامع از مشکلات، راهکارهای پیشنهادی و چشم‌انداز آینده شد.

وی تأکید کرد که نقشه جدید زون‌بندی شبکه توزیع آب شهر ایلام در قالب ۱۰ زون با افق سال ۱۴۲۵ طراحی شده و مسائلی نظیر هدررفت آب، ساخت مخازن مسکن ملی و عبور عرضی خطوط انتقال باید در آن لحاظ شود.

در بخش دیگری از این نشست، معاون عمرانی استانداری به وضعیت سیل‌بندهای استان اشاره کرد و گفت: در استان حدود ۴۰ کیلومتر سیل‌بند داریم که بخش قابل توجهی از آن‌ها فرسوده و غیر استاندارد هستند. سیل‌بند هسته مرکزی شهر ایلام نیز در شرایط بغرنجی قرار دارد و نیازمند بازسازی فوری است.

در پایان، وی از شرکت آب و فاضلاب خواست تا گزارشی تفصیلی از اقدامات، چالش‌ها، برنامه‌ها و نیازمندی‌های اجرای عملیات رفع تنش آبی در سطح شهرستان‌ها و روستاها ارائه دهد تا گام‌های مؤثرتری در مسیر مدیریت پایدار منابع آب برداشته شود.