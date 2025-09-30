تعطیلی مسجدی در مارسی فرانسه به اتهام حمایت از فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانسه از اقدام برای تعطیلی مسجد «بلوط» در مارسی به اتهام دفاع از فلسطین خبر داده است.

ژرژ-فرانسوا لکلرک، فرماندار منطقه بوش-دو-رون در مارسی، تصمیمی مبنی بر تعطیلی مسجد «بلوط» در هفته آینده صادر کرد.

این تصمیم به این دلیل گرفته شده است که امام این مسجد، به دلیل اتخاذ مواضعی در حمایت از فلسطین به «تحریک به نفرت و خشونت» متهم شده است.

این اقدام نشان‌دهنده تشدید جدیدی در مجموعه‌ای از تصمیمات فرانسه است که مساجد و مسلمانان را به بهانه‌های امنیتی هدف قرار می‌دهد، اما در اصل، رویکرد سیستماتیک حذفی علیه جامعه مسلمانان در فرانسه را آشکار می‌کند.

این تصمیم تعطیلی چیز جدیدی نیست؛ مقامات فرانسوی پیش از این در اوت ۲۰۲۴ با همین اتهامات تلاش کردند این مسجد را ببندند، اما تلاش آن‌ها در آن زمان شکست خورد. اکنون، دولت فرانسه در حال از سرگیری همان اقدامات است که نشان می‌دهد عزم آشکاری برای دستیابی به یک هدف سیاسی به جای یک هدف قانونی وجود دارد.

این تکرار، ناتوانی دولت در ارائه توجیهات قانونی محکم را آشکار می‌کند و در عین حال، اصرار آن بر محدود کردن اماکن عبادی مسلمانان از طریق ابزارهای نادرست را منعکس می‌کند.

در ماه مه گذشته، دادگاهی در فرانسه، امام این مسجد را به دلیل پست‌های رسانه‌های اجتماعی که در آن‌ها موضع خود را در مورد وقایع ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ابراز کرده بود، به شش ماه زندان تعلیقی محکوم کرد. وی این وقایع را دفاع مشروع از مردم فلسطین دانست که دادگاه آن را به عنوان یک جرم قابل مجازات تفسیر کرد.