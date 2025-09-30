به گزارش خبرنگار مهر، تیم کاراته بیمه تعاون در پایان رقابت های فصل گذشته مسابقات سوپر لیگ کاراته باشگاه‌های کشور عنوان قهرمانی را در یک رقابت نزدیک با دانشگاه آزاد از آن خود کرد. مدتی بعد علی صوفواوغلو کاتاروی تیم ملی ترکیه و عضو تیم بیمه تعاون به دلیل ۳ بار مراجعه ماموران آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ و عدم حضور او در محل یاد شده از سوی وادا با محرومیت مواجه شد.

همین موضوع اعترض برخی تیم ها از جمله دانشگاه آزاد را در پی داشت و در نهایت فدراسیون کاراته با کسر ۶ امتیاز فردی این کاتارو از جدول مسابقات، جام قهرمانی را از بیمه تعاون گرفته و به دانشگاه آزاد داد.

در پی این تصمیم، این کاراته کای ترکیه ای در خصوص موضوع فوق به دادگاه عالی ورزش(CAS) شکایت کرد و در نهایت این دادگاه پس از بررسی موضوع رای به بازگشت کلیه نتایجی که توسط وی در کاراته دنیا ثبت شده داد.

کورش گنجی دبیر سازمان لیگ کاراته در این مورد به خبرنگار مهر گفت: تاکنون نامه ای در این خصوص به فدراسیون کاراته نرسیده است، در صورتی که این نامه به دست ما برسد از فدراسیون جهانی استعلام گرفته و پس از آن تصمیم گیری خواهد شد.