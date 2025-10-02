  1. استانها
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۶

برد نفس‌گیر شهرداری گرگان برابر نفت زاگرس جهرم در هفته اول لیگ برتر

گرگان-در هفته اول لیگ برتر بسکتبال ایران، شهرداری گرگان با نتیجه ۹۳-۸۸ تیم نفت زاگرس جهرم را در خانه شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته نخست لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران شهرداری گرگان، قهرمان فصل گذشته لیگ برتر بسکتبال ایران، شروع قدرتمندی برای دفاع از عنوان خود داشت و در دیداری نفس‌گیر مقابل نفت زاگرس جهرم به پیروزی دست یافت. این بازی که در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار شد، با دقایقی پرتنش و رقابتی همراه بود و هر دو تیم با انگیزه بالا برای کسب برد وارد زمین شدند.

نفت زاگرس جهرم با ارائه بازی منسجم و تلاش بی‌وقفه، تا پایان مسابقه حریف سرسختی برای میزبان بود اما در نهایت شهرداری گرگان با استفاده از تجربه و حمایت هواداران خود توانست برتری خود را حفظ کند و سه امتیاز ارزشمند هفته اول را کسب کند.

پخش زنده این مسابقه از شبکه ورزش، شبکه گلستان و سایت آنتن، فرصتی بود تا علاقه‌مندان بسکتبال در سراسر کشور شاهد یکی از بازی‌های هیجان‌انگیز آغاز فصل جدید لیگ برتر باشند. حالا نگاه‌ها به ادامه مسابقات و عملکرد قهرمان فصل گذشته در مسیر دفاع از عنوانش معطوف شده است.

