به گزارش خبرنگار مهر، در هفته نخست لیگ برتر بسکتبال باشگاههای ایران شهرداری گرگان، قهرمان فصل گذشته لیگ برتر بسکتبال ایران، شروع قدرتمندی برای دفاع از عنوان خود داشت و در دیداری نفسگیر مقابل نفت زاگرس جهرم به پیروزی دست یافت. این بازی که در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار شد، با دقایقی پرتنش و رقابتی همراه بود و هر دو تیم با انگیزه بالا برای کسب برد وارد زمین شدند.
نفت زاگرس جهرم با ارائه بازی منسجم و تلاش بیوقفه، تا پایان مسابقه حریف سرسختی برای میزبان بود اما در نهایت شهرداری گرگان با استفاده از تجربه و حمایت هواداران خود توانست برتری خود را حفظ کند و سه امتیاز ارزشمند هفته اول را کسب کند.
پخش زنده این مسابقه از شبکه ورزش، شبکه گلستان و سایت آنتن، فرصتی بود تا علاقهمندان بسکتبال در سراسر کشور شاهد یکی از بازیهای هیجانانگیز آغاز فصل جدید لیگ برتر باشند. حالا نگاهها به ادامه مسابقات و عملکرد قهرمان فصل گذشته در مسیر دفاع از عنوانش معطوف شده است.
نظر شما