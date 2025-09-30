سرهنگ عباس حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یادو خاطره شهدا، با اشاره به نقش بیبدیل مردم ایران در دفاع از تمامیت ارضی کشور، اظهار کرد: ملت ایران نهتنها در دوران جنگ تحمیلی، بلکه با عبور از آن، به جهانیان ثابت کردهاند که دشمن توان مقابله با این ملت را ندارد.
جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان در امور تخصصی بسیج اقشار با تاکید عبرت آموزی دشمنان از ایستادگی ملت ایران افزود: دشمنان در طول هشت سال جنگ تحمیلی، با حمایتهای گسترده کشورهای مختلف و بهرهگیری از انواع سلاحها، حتی نتوانستند یک وجب از خاک ایران را تصاحب کنند.
وی تصریح کرد: دشمنان در مقاطع مختلف با ابزارهایی چون جنگ نرم و جنگ سخت، از جمله در جنگ ۱۲ روزه اخیر، تلاش کردهاند تا وحدت ملی را هدف قرار دهند.
جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان در بسیج اقشار و متخصصین با اشاره به ایستادگی مردم در برابر جنگ سخت و نرم دشمن گفت: ملت ایران با وحدت و بصیرت سد مستحکمی مقابل توطئههای دشمنان هستند.
سرهنگ حسینی با تقدیر از انسجام ملی گفت: ملت ایران در تمامی این مراحل، بهویژه در جنگ ۱۲ روزه، نشان دادند که انسجام ملی، همراه با مدیریت مدبرانه رهبر معظم انقلاب، الگویی بینظیر از مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان است.
وی خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم را سرمایهای ارزشمند برای نظام اسلامی دانست و ادامه داد: با اقدامات مؤثر و خدمترسانی جهادگونه، باید در برابر توطئههای دشمن قرار گرفت.
