مومنی: انتخابات راهبردی برای ارتقای انسجام ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مومنی، صبح سهشنبه، در نشست شورای مدیران روابط عمومی فرمانداریهای استان تهران که به میزبانی فرمانداری شهرستان ری برگزار شد، با تشریح اصول مشارکت گفت: مشارکت اجتماعی چهار عنصر کلیدی دارد؛ دانستن، خواستن، توانستن و برخاستن. به گفته وی، آگاهی مردم زمینهساز مطالبهگری و اراده جمعی است که در نهایت به اقدام عملی منجر میشود.
مومنی با تحلیل واژهشناسی «انتخاب»، افزود: انتخاب با احساس اختیار آغاز میشود و این حس، نقش مردم در سرنوشت کشورشان را معنا میبخشد. وی آگاهی، اراده و مشارکت را سه عنصر بنیادین دیگر دانست که موجب تقویت احساس ارزشمندی و تعلق اجتماعی میشود.
مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران با اشاره به شرایط ژئوپولیتیکی کشور تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام ملی هستیم و انتخابات میتواند همدلی و اتحاد اجتماعی را از سطح محلات و روستاها تا سطح ملی تقویت کند. به گفته وی، این فرآیند نشاط سیاسی را افزایش داده و جمهوریت و آزادی را در چارچوب مردمسالاری دینی عینیت میبخشد.
وی در ادامه بر ضرورت تشکیل کمیته اطلاعرسانی در فرمانداریها تأکید کرد و گفت: همه مدیران روابط عمومی فرمانداریها عضو کمیته اطلاعرسانی ستاد انتخابات استان خواهند بود و باید سه اصل نیازشناسی، حرکتشناسی و زمانشناسی را در برنامهریزیها لحاظ کنند.
مومنی خاطرنشان کرد: روابط عمومی فرمانداریها مسئول راهبری اطلاعرسانی انتخابات در سطح شهرستان هستند و باید با هماهنگی روابط عمومی دستگاهها، بخشداریها و دهیاریها فعالیت کنند.
در پایان این نشست مقرر شد احکام عضویت مدیران روابط عمومی فرمانداریها در کمیته اطلاعرسانی ستاد انتخابات استان تهران با امضای رئیس ستاد انتخابات، دکتر کاغذلو، صادر و ابلاغ شود.
