به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار ناظمی صبح سه شنبه در آیین افتتاحیه دوره ملی آموزش مدیریت رسانه و روایتگری مسئولانه در بحران در همدان با بیان اینکه رسانه‌ها در خط مقدم مدیریت افکار عمومی قرار دارند، اظهار داشت: روایت‌گری درست رسانه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز امیدبخشی و آرامش اجتماعی باشد.

این مدرس دوره با اشاره به تهدیدهای موجود علیه کشور، برگزاری چنین دوره‌هایی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر خواند و افزود: انتخاب استان همدان به عنوان میزبان این دوره ملی نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه ویژه این استان است.

ناظمی با اشاره به حضور مدرسان و متخصصان برجسته در این دوره خاطرنشان کرد: حضور استادانی مانند حسن قربانی که تجربه عملی مدیریت بحران در شرایط بحرانی و جنگ را دارند، فرصتی مغتنم برای انتقال تجربه و دانش به نسل جدید خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای است.

وی روایت‌گری در بحران را نیازمند دقت، صداقت و مهارت‌های تخصصی دانست و تصریح کرد: رسانه‌ها باید فراتر از انعکاس خبر، به تحلیل و تبیین درست شرایط پرداخته و به جامعه امید دهند.

این مدرس دوره ابراز امیدواری کرد خروجی این دوره، تقویت سرمایه انسانی در حوزه رسانه و شکل‌گیری نسلی مسئولیت‌پذیر و متعهد باشد.