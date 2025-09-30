رسپینا ۲۳ ساله شد؛ جشنواره تخفیف ویژه اینترنت TD-LTE

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام روابط عمومی رسپینا، این جشنواره از روز سه شنبه ۸ مهرماه آغاز شده و تا ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ ادامه دارد. در این طرح ویژه، کاربران میتوانند بستههای متنوع اینترنت TD-LTE با سرعتی بین ۱ تا ۴۰ مگابیت بر ثانیه را با تخفیف خریداری کرده و از اینترنت پایدار و پرسرعت لذت ببرند.
رسپینا در طول ۲۳ سال گذشته همواره در تلاش بوده است که با توسعه زیرساختهای پیشرفته، ارائه خدمات متمایز و بهرهگیری از فناوریهای نوین، تجربهای مطمئن و سریع از اینترنت را در اختیار مشتریان خانگی و سازمانی قرار دهد. از جمله خدمات برجسته رسپینا میتوان به سرویس پهنای باند اختصاصی، اینترنت TD-LTE، اینترنت برجها و مجتمعها، خطوط تلفن اینترنتی نکسفون و خدمات ابری ابرنیک اشاره کرد.
شرکت داده پردازی رسپینا، همواره کوشیده است تا با پیادهسازی ایدههای نو و در راس آن با عرضه و توسعه مداوم محصولات نوآورانه، به نوبه خود خدمات ارتباطی ممتازی را به بازار ارتباطات کشور ارائه دهد. این اپراتور با دریافت مجوزهای رسمی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین کسب استانداردهای بینالمللی ISO و EBCL، کیفیت خدمات خود را تضمین کرده و به یکی از پیشتازان عرصه اینترنت در کشور تبدیل شده است.
علاقهمندان برای بهرهمندی از جشنواره تخفیف ویژه و دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند به وبسایت رسمی رسپینا به نشانی respina.net مراجعه کرده یا با شماره ۰۲۱-۹۲۰۰۰۰۰۰ تماس حاصل نمایند.
