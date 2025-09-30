قانون سامانه مؤدیان نقطه عطفی در نظام مالیات است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعلهگری صبح سه شنبه در آئین انعقاد تفاهمنامه همکاری با یکی از شرکتهای معتمد مالیاتی در استان کردستان اظهار کرد: این همکاری زمینه ساز رفع مشکلات مالیاتی در استان خواهد بود.
وی با بیان اینکه سیستم مالیاتستانی سنتی مبتنی بر نظریات شخصی و برآورد است، افزود: برآورد و پیشبینیها قطعاً اختلافاتی دارد و از دقت کمتری برخوردار است و منجر به اختلافاتی بین مالیات و مودیان میشد اما با تصویب قانون پایانههای فروشگاهی و مودیان برآورد وجود ندارد و یک مودی مامور مالیاتی خود خواهد بود.
وی تصریح کرد: با قانون جدید قطعاً چالشهای مودیو سازمان مالیاتی را حل میکند و باید زمینهساز همه گیری و بسط این قانون میان فعالان اقتصادی و آحاد جامعه را فراهم کرد.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان اذعان کرد: قانون مبتنی بر مالیات ستانی کشورهای دنیا که به صورت نوین است میتواند امور مالیاتی را یاری دهد و با محوریت مودی مشکلات را حل کنید.
فعلهگری عدم آشنایی مودیان نسبت به قانون جدید مالیاتی و نوپا بودن این قانون را نیازمند آموزش و آگاهسازی خواند و گفت: تصور مردم براین است که مالیات جدیدی از مردم گرفته میشود اما اینگونه نیست و بدنبال ایجاد شفافیت و ضابطه مند بودن مالیات هستیم تا حقی از کسی ضایع نشود.
وی افزود: از ابتدای اجرایی شدن قانون پایانه فروشگاهی، تاکنون ۲۰ شرکت معتمد براساس فرایند قانونمند ارزیابی شده و تاییدیه و مجوز گرفتهاند و به مودیان معرفی شدهاند.
وی اضافه کرد: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، نقطه عطفی در تاریخ نظام مالیاتی کشور است که با حذف برآوردهای سلیقهای و نقشآفرینی پررنگ نیروی انسانی، شفافیت و عدالت مالیاتی را به نحو قابلتوجهی ارتقاء خواهد داد.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان اذعان کرد: سازمان امور مالیاتی با همراهی شرکتهای معتمد و فعالان اقتصادی، مصمم است مسیر شفافیت و قانونمداری در اقتصاد کشور را هموارتر کند.
اصناف، شریک کلیدی در اجرای عدالت مالیاتی
رئیس اتاق اصناف استان کردستان، نیز در آیین امضای تفاهمنامه همکاری اداره کل امور مالیاتی استان با یکی از شرکتهای معتمد مالیاتی، با اشاره به اهمیت مشارکت اصناف در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اظهار کرد: خوشحالیم که شرکتهای بومی استان نیز در این فرایند مهم حضور دارند و امیدواریم شاهد همکاریهای مؤثری برای اجرای دقیق و همهجانبه قانون باشیم.
شهاب ناصری با بیان اینکه نگرش سنتی برخی اصناف نسبت به نظام مالیاتی همچنان مانع اجرای کامل قوانین جدید است، گفت: در سطح کشور حدود ۳.۵ میلیون واحد صنفی وجود دارد و تنها درصد اندکی از آنها آمادگی دارند که داوطلبانه و آگاهانه با این سیستم همکاری کنند.
وی گفت: متأسفانه هنوز هم برخی کسبه تصور میکنند که تراکنش مالی یکروزه آنها ملاک درستی برای سنجش عملکرد سالانه نیست، در حالی که در نظام جدید، هر تراکنش ثبتشده دارای اهمیت است.
ناصری افزود: در نظام قبلی، ممیز بر اساس برآورد شخصی مالیات تعیین میکرد و این موضوع بارها موجب نارضایتی بازاریان میشد، حالا که رویکرد شفاف و عادلانهای در حال شکلگیری است، ما نیز بهعنوان نمایندگان اصناف وظیفه داریم فرهنگسازی کنیم.
رئیس اتاق اصناف کردستان، با تأکید بر لزوم آموزش گسترده به کسبه، بیان کرد: تجربه نشان داده که بسیاری از بازاریان، علاقهای به شرکت در جلسات حضوری ندارند و حوصله نشستن در کلاسهای طولانی را ندارند. با توجه به تعداد بالای واحدهای صنفی، آموزش حضوری عملاً امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که آموزشهای مالیاتی به صورت ویدئویی، کوتاه، ساده و کاملاً کاربردی در فضای مجازی منتشر شود تا بازاریان بتوانند بهراحتی و در وقت خود از آن استفاده کنند. لازم نیست آموزشها خیلی تخصصی باشند؛ باید به زبان خود بازار و بهصورت دو دوتا چهارتا توضیح داده شود.
ناصری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت شفافسازی محل هزینهکرد مالیاتها، گفت: بازاریان اگر بدانند که مالیات پرداختی آنها چگونه صرف توسعه شهر، خدمات شهری یا رفاه اجتماعی میشود، قطعاً با انگیزه بیشتری همکاری خواهند کرد. شفافسازی در این زمینه، راه را برای افزایش اعتماد عمومی باز میکند.
وی در پایان با اعلام حمایت کامل اتاق اصناف از اجرای قانون پایانههای فروشگاهی، تأکید کرد: تمام توان و ظرفیت اصناف را برای اجرای بهتر این قانون بهکار خواهیم گرفت تا شاهد تحقق عدالت مالیاتی در استان باشیم.
همکاری نوین در راستای عدالت مالیاتی و حمایت از اصناف کردستان
رئیس پارک علم و فناوری کردستان نیز در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری با شرکت وثوق کردستان که با هدف بهبود فرآیندهای مالیاتی و حمایت از اصناف استان برگزار شد، بر اهمیت همکاریهای بیندستگاهی برای تحقق عدالت مالیاتی و رشد اقتصادی تأکید کرد.
احمد محمدی در این آیین گفت: این همکاری برای ما بسیار خوشایند است و هدف اصلی ما در این تفاهمنامه، کمک به تحقق عدالت مالیاتی و تسهیل پرداخت مالیات به روشی ساده و راحت است که متناسب با نیازهای جامعه باشد.
وی افزود: پارک علم و فناوری به عنوان یک نهاد خدمترسان، همواره در تلاش است تا از کسبوکارهای نوپا حمایت کند و ما با شناسایی نیازهای خاص این کسبوکارها، اقدام به راهاندازی پروژههای حمایتی میکنیم و امیدواریم که در آینده شاهد شرکتهای موفقتری در این حوزه باشیم که با استفاده از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی، بتوانند به بهرهبرداری بهتری از ظرفیتهای موجود در نظام مالیاتی دست یابند.
رئیس پارک علم و فناوری کردستان ادامه داد: هدف اصلی ما رفع نیازهای مشتریان در بازار است و در این راستا، مشاوره و حمایت از اصناف میتواند در جهت بهبود و تسهیل امور مالیاتی مؤثر باشد و اصناف بهعنوان کارشناسان بازار، میتوانند بهترین مشاوران برای کسبوکارها باشند و با شناخت دقیق نیازهای خود، راهکارهایی عملیاتی را در اختیار قرار دهند.
آیین امضای تفاهمنامه همکاری میان اداره کل امور مالیاتی استان کردستان و شرکت معتمد وثوق، با حضور مسئولان استانی، نمایندگان شرکت مذکور، و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد.
برگزاری وبینارهای آموزشی و افزایش آگاهی مردم از نحوه پرداخت مالیات از برنامههای شرکتهای معتمد مالیاتی در استان است.
