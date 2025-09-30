  1. بین الملل
روزنامه صهیونیستی: نگاه جهان به اسرائیل کاملا عوض شده است

یک روزنامه صهیونیستی به گسترش خشم و نفرت جهانی علیه تل آویو اذعان کرد و نوشت: نگاه جهان به اسرائیل کاملا عوض شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل اعتراف کرد که نگاه جهانیان به رژیم صهیونیستی کاملاً تغییر کرده است و تحولات بین المللی به سرعت در حال تحقق به نفع فلسطین است.

در ادامه این گزارش آمده است، پویش های ضدصهیونیستی در سراسر جهان طی ماه های گذشته شدت بیشتری گرفته به طوری که تصاویر کودکان لاغر فلسطینی در رسانه های مطرح جهان دست به دست می شود. حتی کشورهایی که به تل آویو نزدیک بودند به طرح فرانسه برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین پیوسته اند.

در این گزارش تاکید شده است، حمله ناکام تل آویو علیه دوحه برای ترور رهبران حماس نیز باعث شد کشورهای اسلامی علیه رژیم صهیونیستی موضع بگیرند. موضوع الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی نیز به مسأله تنش زا میان ترامپ و نتانیاهو تبدیل شده بود.

