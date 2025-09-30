به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، محمد الفرح عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تاکید کرد که هدف از طرح ارائه شده از سوی ترامپ فرونشاندن خشم جهانی علیه رژیم صهیونیستی و از بین بردن همبستگی بین المللی با فلسطین است.

محمود مرداوی یکی از رهبران جنبش حماس نیز پیشتر تاکید کرده بود که از سلاح مقاومت برای تجاوز علیه هیچ کسی استفاده نشده بلکه در راه آزادی و استقلال به کار گرفته شده است.

وی افزود: آنچه که اتفاق افتاد تلاش برای ناکام گذاشتن موج بین المللی به رسمیت شناختن کشور فلسطین بود. مفاد طرح اعلام شده از سوی ترامپ مبهم و نامشخص است.

مرداوی تصریح کرد: ما هرگز هیچ پیشنهادی را که دربرگیرنده تعیین سرنوشت ملت فلسطین و حامی این ملت در برابر تجاوزات نباشد نمی پذیریم. طرح مذکور به مواضع تل آویو نزدیک است.

نتانیاهو شب گذشته در کاخ سفید گفت که طرح ترامپ شامل خلع سلاح کامل حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست است و اداره غزه بدون حضور حماس و تشکیلات خودگردان فلسطین انجام خواهد شد.

وی گفت: اداره غزه با یک سازمان بین‌المللی، به‌طور دائمی جنگ در این منطقه را پایان خواهد داد.