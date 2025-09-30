به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، نمرود آلونی فرمانده سابق لشکر غزه در ارتش رژیم صهیونیستی ضمن انتقاد شدید از ارتش، آن را به عدم شفافیت و عدم پذیرش مسئولیت متهم نمود.

وی با اشاره به اینکه ارتش صهیونیستی دیگر قادر به پذیرش مسئولیت اشتباهات خود نیست، تاکید کرد: امروز خدمت نظامی خود را در زمانی به پایان می‌رسانم که مسئولیت پذیری کنار گذاشته شده و ارتش توانایی خود را برای نشان دادن شکست هایش از دست داده است.

این ژنرال صهیونیست می افزاید که رژیم صهیونیستی قبل از 7 اکتبر نتوانست ذهنیت، تفکر و نیات حماس را درک کند و به ارزیابی‌های شکست‌خورده‌ای مبنی بر تمایل این جنبش به آرامش تکیه کرد.