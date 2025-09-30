  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴

ژنرال صهیونیست: ارتش اسرائیل شکست‌های خود را پنهان می‌کند

یک ژنرال صهیونیست اذعان کرد که ارتش این رژیم با مسئولیت گریزی خود، شکست‌هایش را پنهان می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، نمرود آلونی فرمانده سابق لشکر غزه در ارتش رژیم صهیونیستی ضمن انتقاد شدید از ارتش، آن را به عدم شفافیت و عدم پذیرش مسئولیت متهم نمود.

وی با اشاره به اینکه ارتش صهیونیستی دیگر قادر به پذیرش مسئولیت اشتباهات خود نیست، تاکید کرد: امروز خدمت نظامی خود را در زمانی به پایان می‌رسانم که مسئولیت پذیری کنار گذاشته شده و ارتش توانایی خود را برای نشان دادن شکست هایش از دست داده است.

این ژنرال صهیونیست می افزاید که رژیم صهیونیستی قبل از 7 اکتبر نتوانست ذهنیت، تفکر و نیات حماس را درک کند و به ارزیابی‌های شکست‌خورده‌ای مبنی بر تمایل این جنبش به آرامش تکیه کرد.

