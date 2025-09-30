به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعدالله جمادیان ظهردوشنبه در جمع فعالان قرآنی اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اداره تبلیغات اسلامی، توسعه آموزش و ترویج معارف قرآنی در مناطق روستایی است و در این راستا تلاش کرده‌ایم با استفاده از ظرفیت روحانیون مستقر و خانه‌های قرآن، برنامه‌های آموزشی و فرهنگی متنوعی برای اقشار مختلف به ویژه نوجوانان و جوانان برگزار کنیم.

وی افزود: در حال حاضر ۱۲ مهد قرآن در شهرستان بیجار فعال هستند که ۶ مرکز در شهر و ۶ مرکز در روستاها فعالیت می‌کنند و نقش مهمی در آموزش قرآن به کودکان و نوجوانان دارند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار ادامه داد: همچنین ۳۵ خانه قرآن شهری و روستایی در سطح شهرستان به برگزاری کلاس‌های آموزش قرآن کریم مشغول‌اند که بخشی از آن‌ها به‌صورت ویژه به برگزاری دوره‌های حفظ قرآن در رده‌های سنی مختلف می‌پردازند.

جمادیان با تأکید بر اینکه قرآن مهم‌ترین عامل ارتقای معرفت دینی و معنوی جامعه است، گفت: تقویت فعالیت‌های قرآنی در روستاهای بیجار علاوه بر ایجاد شور و نشاط معنوی، به انسجام خانواده‌ها و ارتقای فرهنگ دینی کمک شایانی کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اداره تبلیغات اسلامی بیجار با همکاری مؤسسات و خانه‌های قرآن، در مسیر گسترش آموزش‌های قرآنی و جذب نسل جوان تلاش خواهد کرد و این روند با برنامه‌ریزی‌های مستمر ادامه خواهد داشت.