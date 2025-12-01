حجتالاسلام سعدالله جمادیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: خوشبختانه جریان فعالیتهای دینی و قرآنی در بیجار طی دو سال اخیر با مشارکت خانوادهها، هیئات مذهبی و مؤسسات مردمی تقویت شده و امروز شاهد حضور پررنگتر مردم در برنامههای معارفی هستیم.
وی با اشاره به وضعیت زیرساختهای قرآنی شهرستان افزود: هماکنون ۱۲ مهد قرآنی در بیجار فعال است که ۶ مهد در سطح شهر و ۶ مهد در شهرهای تابعه فعالیت میکنند و آموزشهای پایهای قرآن در این مراکز با نظارت کارشناسان انجام میشود.
فعالیت ۴۰ خانه قرآن شهری و روستایی در بیجار
جمادیان ادامه داد: علاوه بر این، ۴۰ خانه قرآن شهری و روستایی و ۴ مؤسسه قرآنی فعال در بیجار مشغول ارائه آموزشها و دورههای تخصصی هستند و نقش مهمی در گسترش فرهنگ قرآنی در محلات دارند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار با اشاره به برنامههای جاری این اداره بیان کرد: اجرای محافل انس با قرآن، دورههای تربیت مربی، فعالیتهای مناسبتی، ساماندهی هیئات مذهبی و حمایت از گروههای جهادی از جمله برنامههایی است که با هدف ارتقای سطح دینی جامعه دنبال میشود.
وی افزود: تلاش میکنیم برنامههای دینی و قرآنی علاوه بر مساجد، در مدارس، محلات و محیطهای عمومی نیز گسترش یابد تا زمینه ارتباط بیشتر نسل جوان با معارف اسلامی فراهم شود.
جمادیان در پایان ابراز امیدواری کرد با ادامه حمایتها و مشارکت مردم، بیجار به یکی از پایگاههای فعال قرآنی استان تبدیل شود و برنامهها در سطح گستردهتری اجرا شود.
نظر شما