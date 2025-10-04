به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سعدالله جمادیان ظهر شنبه در حاشیه برگزاری این آزمون در روستای بیانلواز اظهار کرد: در قالب این طرح، آزمون نهایی «زندگی با آیهها» به همراه مسابقات روخوانی، روانخوانی و حفظ قرآن کریم در چندین روستای شهرستان بیجار از جمله بیانلواز، پیرتاج، شاهنشین و گرگین برگزار شد.
وی افزود: در این برنامه علاوه بر تجلیل از برگزیدگان، از مربیان کوشا و فعالان قرآنی که در طول سال در مسیر آموزش و ترویج فرهنگ قرآن تلاش کردهاند نیز تقدیر شد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار با بیان اینکه این برنامهها در راستای گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد، خاطرنشان کرد: پیوند میان فرهنگ قرآنی و فرهنگ ایثار و شهادت میتواند مسیر تربیت نسل آینده را روشنتر و ماندگارتر سازد.
