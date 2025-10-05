  1. استانها
  2. یزد
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۸

بازداشت عوامل اخاذی از شهروندان یزدی

یزد- رئیس پلیس آگاهی استان یزد گفت: افرادی که با درج آگهی فروش در فضای مجازی و با کشاندن دو نفر از شهروندان به حومه شهر از آنها اخاذی کرده بودند، دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه حمیدرضا زارع گفت: با توجه به دریافت شکایتی مبنی بر یک فقره حبس غیرقانونی به شیوه شناسایی سوژه در فضای مجازی و کشاندن شاکی به حومه شهر یزد، پرونده به کارآگاهان دایره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی سپرده شد.

وی افزود: متهمان با درج آگهی فروش در، طعمه خود را به اطراف یزد کشانده و او را به یک انبار برده و سپس با تهدید و ضرب و شتم، مبلغ پنج میلیارد ریال را از او اخاذی کرده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی استان تصریح کرد: در همین حین بود که پرونده دیگری با شیوه و شگرد قبلی و اخاذی مبلغ دو میلیارد ریال وجه نقد و ۱۰ میلیارد ریال چک به پلیس آگاهی واصل شد.

زارع ادامه داد: نظر به اهمیت موضوع و احتمال سریالی شدن جرم، کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی در کمتر از ۴۸ ساعت، دو نفر را شناسایی و پس از اخذ مجوز قضایی متهمان را هنگام خروج از مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی بیان داشت: در بازرسی از مخفیگاه و محل سکونت متهمان اوراق و اسناد اخاذی کشف شد و متهمان پس از اعتراف به جرم خود با تشکیل پرونده تحویل دادسرا شدند.

