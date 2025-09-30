  1. استانها
  2. خوزستان
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

۲ شاهین گرفتار در تله صیادان دزفول نجات یافتند

اهواز - دو بهله شاهین کمیاب که در تله صیادان در رودخانه دز گرفتار شده بودند، به همت شهروندان دوستدار محیط زیست نجات یافته و برای تیمار و درمان به اداره حفاظت محیط زیست دزفول تحویل داده شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نوری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول پیش از ظهر امروز سه‌شنبه اظهار کرد: دو نفر از شهروندان و دوستداران محیط زیست هنگام پاکسازی رودخانه، دو شاهین گرفتار در تله زنده‌گیری صیادان را که به آب افتاده بودند از مرگ حتمی نجات دادند. این پرندگان به دلیل صدمات وارده، جهت تیمار و درمان به اداره محیط زیست تحویل شدند.

وی ضمن قدردانی از اقدام مسئولانه این شهروندان افزود: شاهین از پرندگان شکاری با ارزش و کمیاب محسوب می‌شود. این دو پرنده با هماهنگی تیم دامپزشکی و معاونت محیط زیست طبیعی استان تحت درمان و مراقبت‌های اولیه قرار گرفتند و تا زمان بازپروری کامل در اختیار اداره کل حفاظت محیط زیست خواهند بود.

نوری تصریح کرد: در صورت بهبودی و بازیابی توان جسمی، این دو شاهین دوباره به طبیعت بازگردانده خواهند شد.

