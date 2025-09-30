به گزارش خبرنگار مهر، علی ممبینی پیش از ظهر امروز سهشنبه در گفگویی رسانهای ضمن گرامیداشت روز جهانی ناشنوایان اظهار کرد: هماکنون ۵۳۰ دانشآموز ناشنوا در خوزستان مشغول به تحصیل هستند که شامل ۷۴ نوآموز پیشدبستانی، ۳۱۳ دانشآموز ابتدایی و ۱۲۶ دانشآموز متوسطه اول و دوم میشوند.
وی افزود: از این تعداد، ۱۱۰ دانشآموز ناشنوا و کمشنوا در مدارس عادی با روشهای تلفیقی فراگیر و خدمات آموزشی مانند معلم رابط تحصیل میکنند. محتوای آموزشی این گروه همانند سایر دانشآموزان است اما شیوه تدریس با نیازهای آنان تطبیق داده میشود.
به گفته ممبینی، بیش از ۱۰ مدرسه تخصصی ناشنوایان در شهرهایی همچون اهواز، شادگان، ایذه، دزفول، آبادان و خرمشهر فعال هستند و در سایر شهرستانها نیز این دانشآموزان در مدارس استثنایی تحت آموزش قرار دارند.
وی با اشاره به فعالیت ۱۵۸ معلم ویژه ناشنوایان در مدارس استان گفت: برای نخستین بار رشته تربیتبدنی ویژه ناشنوایان در مدرسه کارودانش سروش خرمشهر راهاندازی شده و در مدرسه کارودانش شمیم آبادان نیز رشته خیاطی برای دانشآموزان ناشنوای آبادان و خرمشهر توسعه یافته است. همچنین دو دبیرستان کارودانش ویژه ناشنوایان در اهواز فعال است.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خوزستان با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه و درمانی مانند کاشت حلزون باعث بازگشت بسیاری از ناشنوایان به جامعه عادی شده است، افزود: تاکنون بیش از یکهزار ناشنوا توسط انجمن کاشت حلزون توانستهاند بهبود کامل یا نسبی یابند و در مدارس عادی ادامه تحصیل دهند. همچنین حمایتهایی نظیر اهدای سمعک و باتری سمعک به دانشآموزان ناشنوا ارائه میشود.
نظر شما