اعلام محدودیت های ترافیکی جشن مردمی افتتاح باغ شهرداری در بیرجند

بیرجند- سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی، محدودیت های ترافیکی جشن مردمی افتتاح باغ شهرداری طی روز چهارشنبه در بیرجند را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ خسروی گفت: در این راستا برای سهولت در پارک وسایل نقلیه، پارکینگ تعبیه شده در ضلع غربی باغ شهری، خیابان شهید اسدزاده، حاشیه بلوار شهید صیاد شیرازی و خیابان شهید قرنی پیش بینی شده است و پارک وسایل نقلیه در حاشیه خیابان ارتش (تقاطع پاسداران تا ابوذر و بالعکس) از ساعت ۱۵ تا پایان مراسم ممنوع خواهد بود.

وی افزود: با توجه به پیش بینی افزایش ترافیک از ساعت ۱۸ روز چهارشنبه در خیابان ارتش، حدفاصل تقاطع پاسداران تا میدان ابوذر، رانندگان می توانند جهت سهولت در تردد از مسیرهای جایگزین استفاده کنید.

