ضرورت بازسازی دیوارهای فرسوده برای ارتقای سیمای شهری شهرکرد

به گزارش خبرنگار مهر، ماشاءالله ایزدی صبح سه شنبه در سیصد و شصت‌وپنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهرکرد اظهار داشت: زیبایی بصری در محیط‌های شهری تأثیر مستقیمی بر روحیه، آرامش و حس تعلق خاطر شهروندان دارد و آراستگی فضاهای عمومی می‌تواند رضایت عمومی و نشاط اجتماعی را تقویت کند.

وی با اشاره به برخی نقاط شهر که دارای دیوارهای قدیمی و فرسوده هستند، افزود: این نماهای نامناسب نه‌تنها از زیبایی شهر می‌کاهند، بلکه پیام بصری منفی به شهروندان منتقل می‌کنند. از همین‌رو ضروری است که دستگاه‌های اجرایی و نهادهای خصوصی با احساس مسئولیت اجتماعی نسبت به بازسازی محوطه‌های کاری خود اقدام کنند.

ایزدی با بیان اینکه شهرکرد با پیشینه فرهنگی و طبیعتی دل‌انگیز، شایسته درخشش در سیمای شهری است، گفت: زیبایی شهر تنها در ساختمان‌های لوکس خلاصه نمی‌شود، بلکه در توجه به جزئیات، احترام به فضاهای عمومی و آراستگی دیوارهای ساده نیز نمود دارد.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد در پایان خاطرنشان کرد: ترمیم دیوارها اقدامی کوچک اما تأثیرگذار در مسیر ساختن شهری آباد و منظم است؛ شهری که هر نما و هر گوشه‌اش بازتابی از فرهنگ، مسئولیت‌پذیری و عشق به زیست‌گاه مشترک باشد.