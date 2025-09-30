همایش زنان کارآفرین برتر در شهرکرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار هوشنگ جمشیدی معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت قمربنی هاشم علیه السلام صبح سه شنبه در این همایش با گرامیداشت هفته دفاع مقدس به تبیین نقش تولید کنندگان و فعالان اقتصادی در جبهه مقابله با توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی پرداخت.

وی با اشاره به اینکه کارآفرینان در سنگر اقتصاد جهاد می کنند و کار آنها از رزمندگان کمتر که نیست بلکه بسیار ارزشمندتر است گفت: عمل به ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی که مورد تأکید مقام معظم رهبری می باشد، را عامل اصلی برای پیروز شدن بر توطئه های دشمنان است.

جمشیدی، مدیریت مصرف و اصلاح الگوی مصرف را یکی از راهکارهای فایق آمدن بر مشکلات اقتصادی در جامعه دانست.

حسن زاده، مسئول سازمان بسیج کارگری و کارخانجات سپاه حضرت قمربنی هاشم علیه السلام هم گفت: این همایش با هدف گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از بانوان کارآفرین و سرپرست خانوار برگزار شد که نقش بسزایی در خط مقدم تولید دارند.

گفتنی است در این همایش مادر شهید محمدحسن قاسمی نیز حضور داشت و به تبیین گوشه هایی از زندگی اولین شهید مدافع حرم جامعه پزشکی کشور و استان و پشتکار قوی او در به سرانجام رساندن کارها پرداخت.

در پایان این همایش ضمن برش یکی از فرش های دستباف کارگاه اشتغالزایی مرسانا بافت، از مادر شهید مدافع حرم محمدحسن قاسمی و بانوان کارآفرین برتر با اهدای لوح تجلیل شد.