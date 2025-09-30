به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود سواری پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: تاکنون بیش از ۳۱۰۰ اثر به دبیرخانه سوگواره ارسال شده که این میزان مشارکت، نشان‌دهنده اقبال گسترده هنرمندان و دوستداران آیین‌های دینی به این رویداد معنوی است.

وی با اشاره به استقبال پرشور شرکت‌کنندگان، افزود: به منظور فراهم شدن فرصت بیشتر برای علاقه‌مندان، مهلت ارسال آثار تا تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ تمدید شده است.

سواری همچنین از برنامه‌ریزی برای انتشار اطلاعیه بخش ویژه مردمی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این بخش با هدف مشارکت حداکثری عموم مردم در آیین‌های سوگواری طراحی شده و شرایط حضور آسان‌تر علاقه‌مندان را فراهم می‌کند.

دبیر سوگواره با تأکید بر نگاه ویژه دوره چهارم به فرهنگ موکبداری در خوزستان و بازتاب آن در «جنگ ۱۲ روزه» تصریح کرد: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق شماره ۰۹۳۹۴۹۳۴۳۶۱ به دبیرخانه ارسال کنند.

وی بیان کرد: روند داوری آثار آغاز شده و دبیران بخش‌های مختلف اسامی داوران را مشخص کرده‌اند که به‌زودی به تفکیک هر بخش اعلام خواهد شد.