به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه چهارمین سوگواره ملی «پایتخت موکب‌ها» به مناسبت اربعین حسینی فراخوانی منتشر کرد و از هنرمندان، نویسندگان، عکاسان، فیلم‌سازان و فعالان مردمی دعوت کرد تا با خلق آثار خود، جلوه‌های بی‌نظیر عشق، ایثار و همدلی در فرهنگ اربعین را به تصویر بکشند. این سوگواره با هدف پاسداشت فرهنگ اربعین، ثبت تاریخ شفاهی و تصویری موکب‌ها و تقویت همبستگی ملی و بین‌المللی در محور مقاومت برگزار می‌شود.

بخش‌های سوگواره

فیلم: شامل مستند و نماهنگ

عکس: در دو دسته حرفه‌ای و موبایلی

روایت‌نویسی: شامل روایت، خاطره، داستان کوتاه، متن مستند و سفرنامه

پوستر: در حوزه گرافیک و تصویرسازی

فعالیت‌های مردمی: فیلم‌های کوتاه ویژه فضای مجازی (مانند ریل)

محورهای موضوعی

موکب‌داری: روایت‌ها و تصاویری از خدمت بی‌منت و مهمان‌نوازی مردمی

اربعین در خوزستان: میزبانی و حماسه‌آفرینی مردم این دیار

تجلی جنگ دوازده‌روزه در اربعین: پیوند جهاد امروز و خون شهیدان با پرچم و فرهنگ عاشورا

مهلت و نحوه ارسال آثار

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا پایان شهریور ۱۴۰۴ از طریق آیدی ایتا @Pmokebha ارسال کنند. آئین‌نامه هر بخش نیز در کانال رسمی سوگواره به آدرس https://eitaa.com/mokebha_ir منتشر خواهد شد.

دبیرخانه این سوگواره در بیانیه خود تأکید کرد: چهارمین سوگواره ملی پایتخت موکب‌ها فرصتی است برای جاودانه کردن لحظه‌هایی از اربعین حسینی که بوی نان تازه، جرعه‌های آب خنک، اشک‌های شوق و لبخندهای خستگی‌ناپذیر را در خود دارد. بیایید با هنر و روایت، شکوه اربعین و حماسه موکب‌داران را برای همیشه ماندگار کنیم.