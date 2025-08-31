ارسال بیش از ۱۰۰۰ اثر به دبیرخانه پایتخت موکب ها

به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمد بهادری پیش ازظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانهای از ارسال بیش از ۱۰۰۰ اثر به دبیرخانه سوگواره پایتخت موکب ها در بخشهای مختلف خبر داد.
وی اعلام کرد که فرآیند دریافت آثار تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت و هنرمندان و علاقهمندان همچنان فرصت دارند تا آثارهنری خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
به گفته بهادری، بخش ویژه مردمی این سوگواره تاکنون بیشترین استقبال را به خود اختصاص داده و بیشترین تعداد آثار دریافتشده در این بخش ثبت شده است.
سخنگوی چهارمین سوگواره پایتخت موکبها به نگاه ویژه این دوره به فرهنگ موکب داری در استان خوزستان و تجلی آن در جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل اشاره کرد.
وی تأکید کرد که این سوگواره درصدد است تا با پررنگ کردن این مفاهیم، نقش موکبها و ایثارگریهای مردمی را در بستر فرهنگی و تاریخی به تصویر بکشد.
نظر شما