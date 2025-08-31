  1. استانها
  2. خوزستان
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۷

ارسال بیش از ۱۰۰۰ اثر به دبیرخانه پایتخت موکب ها

ارسال بیش از ۱۰۰۰ اثر به دبیرخانه پایتخت موکب ها

اهواز - سخنگوی چهارمین سوگواره پایتخت موکب ها از ارسال بیش از ۱۰۰۰ اثر به دبیرخانه این سوگواره خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمد بهادری پیش ازظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای از ارسال بیش از ۱۰۰۰ اثر به دبیرخانه سوگواره پایتخت موکب ها در بخش‌های مختلف خبر داد.

وی اعلام کرد که فرآیند دریافت آثار تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت و هنرمندان و علاقه‌مندان همچنان فرصت دارند تا آثارهنری خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

به گفته بهادری، بخش ویژه مردمی این سوگواره تاکنون بیشترین استقبال را به خود اختصاص داده و بیشترین تعداد آثار دریافت‌شده در این بخش ثبت شده است.

سخنگوی چهارمین سوگواره پایتخت موکب‌ها به نگاه ویژه این دوره به فرهنگ موکب داری در استان خوزستان و تجلی آن در جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل اشاره کرد.

وی تأکید کرد که این سوگواره درصدد است تا با پررنگ کردن این مفاهیم، نقش موکب‌ها و ایثارگری‌های مردمی را در بستر فرهنگی و تاریخی به تصویر بکشد.

کد خبر 6575692

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها