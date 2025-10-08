به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود سواری صبح امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: مهلت ارسال آثار در بخشهای تخصصی چهارمین سوگواره ملی «پایتخت موکبها» روز گذشته، پانزدهم مهرماه، به پایان رسید. بر اساس اعلام دبیرخانه این رویداد، از امروز تا دهم آبانماه فرصت ارسال آثار در بخش ویژه مردمی ادامه خواهد داشت.
حجتالاسلام سواری با اشاره به استقبال گسترده شرکتکنندگان گفت: در این دوره نزدیک به چهار هزار اثر به دبیرخانه ارسال شده و با پایان یافتن مهلت بخش تخصصی، آمار نهایی شرکتکنندگان اعلام شده است.
وی با اشاره به روند داوری آثار افزود: دبیران بخشهای مختلف، اسامی هیئتهای داوران را به دبیرخانه مرکزی اعلام کردهاند و به زودی جلسات ارزیابی و داوری آثار آغاز خواهد شد.
سواری در ادامه ضمن ابراز خرسندی از مشارکت چشمگیر مخاطبان خاطرنشان کرد: اگرچه فراخوان امسال با تأخیر منتشر شد اما شاهد شکسته شدن رکورد تعداد آثار ارسالی در تمامی ادوار گذشته بودیم؛ این استقبال، نشانهای از عمق پیوند مردم با فرهنگ عاشورایی و ارادت عاشقان اهل بیت(ع) است.
وی با تأکید بر اهمیت استمرار چنین رویدادهایی در گسترش گفتمان فرهنگی و مردمی عاشورا تصریح کرد: چهارمین سوگواره پایتخت موکبها، جلوهای از همدلی، ایمان و خلاقیت دلدادگان حسینی است و حمایت دستاندرکاران در برگزاری باشکوه این حرکت فرهنگی نقشی تعیین کننده دارد.
