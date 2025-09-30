به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، در سی و دومین جشنواره دانشجوی نمونه کشوری با تأکید بر اهمیت نقش دانشجویان در پیشرفت کشور، گفت: امروز ما در مراسمی هستیم که به تجلیل از دانشجویان نمونه اختصاص دارد.
وی در ابتدای سخنان خود به حاضران، به ویژه دکتر عارف، معاون اول رئیسجمهور، و وزرای علوم و بهداشت، خوشامد گفت و تصریح کرد: آغاز سال تحصیلی و ولادت امام حسن عسکری را به همه حاضران تبریک عرض میکنم.
حبیبا یاد شهدای جنگ تحمیلی اخیر را گرامی داشت و اظهار داشت: جنگ اخیر درسهای بسیار بزرگی برای ما به همراه داشت و نشان داد که امنیت و انسجام ملی در شرایط سخت به چه میزان اهمیت دارد. زیرا این جنگ علاوه بر تقویت وحدت و انسجام ملی نشان داد که ایرانیان در داخل و خارج کشور با تمام سلایق در دفاع از خاک میهن همپیمان هستند.
حبیبا ادامه داد: ما در این جنگ دوازده روزه آموختیم که جنگهای امروزی و عوامل ایجادکننده توازن قدرت زمینههای مختلف نظامی، سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی برپایه علم و فناوری استوار هستند، همچنین امروزه منابع انسانی نیز دانشمحور هستند که میتوانند زمینه توسعه کشور را فراهم سازد.
وی با اشاره به اینکه ما در این جنگ آموخیتم که سالها سرمایهگذاری علمی و فناوری و اقتصادی بر موضوع دانش موشکی بیهوده نبوده است؛ افزود: در جنگ اقتصادی که قدرتهای سلطهگر علیه ما به راه انداختهاند نیز بدون تردید، تعیین کننده پیروز میدان، دانایی و آگاهی و قدرت علمی و فناوری ما است که میتواند ما را به سلامت از این مهلکه برهاند.
حبیبا گفت: در دنیای امروز دیگر همانند گذشته نفت و معدن و متراژ زمین کشاورزی به عنوان سرمایههای اصلی کشور محسوب نمیشوند، بلکه مهمترین سرمایه و ثروت هر جامعه منابع انسانی مجهز به توان علمی و فناوری است.
رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: امروزه انسانهای ماهر، فناوری و نوآوری که بتوانند مسائل و چالشهای یک جامعه را شناسایی و برطرف کنند سرمایههای اصلی یک جامعه محسوب میشوند.
معاون وزیر علوم با اشاره به اینکه منابع انسانی که بتواند بهرهوری را افزایش دهند و مشکلات را حل کنند، سرمایه اصلی کشور هستند، اظهار کرد: شما دانشجویان نمونه و نخبه کشوری ثروت اصلی و امید آینده این مملکت و مرز و بوم هستید و باید فردای نزدیک ایران را بسازید. نمونه شدن خیلی مهم است ولی مهمتر از آن نمونه ماندن استکه رسالت اصلی شما عزیزان است.
وی با اشاره به وظیفه دولت در حمایت از نخبگان، بیان کرد: ما در وزارت علوم تمام امکانات خود را برای پیشرفت دانشجویان به کار خواهیم بست و امیدواریم حمایت از علم و فناوری در رأس برنامههای دولت قرار گیرد.
حبیبا ادامه داد: سی و دومین جشنواره دانشجوی نمونه کشوری با هدف تجلیل از دانشجویان فرهیخته و برتر علمی و پژوهشی برگزار شد.
معاون وزیر علوم در این مراسم به تاریخچه و اهمیت این جشنواره اشاره کرد و گفت: این جشنواره از سال ۱۳۷۰ آغاز شده و تاکنون ۳۱ دوره موفق را پشت سر گذاشته است که در آنها هزار دانشجوی نمونه معرفی شدهاند.
وی افزود: سازمان امور دانشجویان به تازگی با تشکیل کانون ادوار دانشجویان نمونه، به دنبال آن است تا ضمن حمایت از آنها فعالیتهای علمی آنها را رصد نموده و از ظرفیت آنها نیز برای کمک به کشور استفاده نمایند. قطعاً این کانون فکری میتواند یک بازوی فکری برای حل مشکلات جامعه نیز باشد. معیارها شامل تمام فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فناوری، نوآوری و فرهنگی-اجتماعی دانشجویان میشود.
حبیبا افزود: همه دانشجویان دانشگاهها، از جمله دانشگاههای وزارت علوم و بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاههای غیر دولتی، میتوانند با ارسال مدارک فعالیتهای خود در این جشنواره شرکت کنند.
معاون وزیر علوم در تشریح فرآیند انتخاب دانشجویان نمونه، توضیح داد: پس از ثبتنام و ارسال مستندات به دانشگاهها، ارزیابی در دو مرحله انجام میشود: ابتدا در سطح دانشگاه و سپس در مرحله کشوری که در آن داوران تخصصی پروندهها را به دقت بررسی کرده و امتیاز مناسب را به آنها میدهند. در نهایت، دانشجویانی که بالاترین امتیاز را کسب کنند برای مصاحبه کیفی معرفی میشوند و در صورت تأیید مدارک، به عنوان دانشجوی نمونه کشوری شناخته خواهند شد.
وی تصریح کرد: شاهد ثبت نام یک هزارو ۶۶۳ دانشجو از ۱۱۵ دانشگاه و پژوهشگاه و رشد ۴۱ درصدی نسبت به سال قبل بودهایم.
حبیبا بیان داشت: در این جشنواره، ۹۳ دانشجو از ۳۸ دانشگاه دولتی و غیر دولتی انتخاب شدند که شامل ۸۳ دانشجوی ایرانی و ۱۰ دانشجوی بینالمللی از کشورهای سوریه، پاکستان، افغانستان، عراق و آذربایجان بودند.
حبیبا افزود: در نهایت ۲۳ دانشجو شامل ۱۷ دانشجوی پسر و ۶ دانشجوی خانم از دانشگاههای تابع وزارت علوم بیشترین امتیاز را کسب کرده و به عنوان دانشجوی نمونه کشوری معرفی شدند که از نظر مقطع ۶۵ درصد آنان در مقطع دکتری، ۱۳ درصد ارشد و ۲۲ درصد در مقطع کارشناسی در حال تحصیل بودهاند.
معاون وزیر علوم تصریح کرد: در وزارت بهداشت نیز از تعداد ۱۳۶۸ دانشجوی شرکت کننده از ۶۱ دانشگاه تعداد ۷۳ نفر از ۲۸ دانشگاه به مرحله کشوری راه یافتند و در نهایت ۱۳ نفر شامل ۹ دانشجوی پسر و ۴ دانشجوی خانم به عنوان دانشجوی نمونه کشوری از وزارت بهداشت معرفی شدند.
وی همچنین به جوایز و تسهیلات پیشبینیشده برای دانشجویان نمونه اشاره کرد و افزود: این جوایز شامل جوایز نقدی، فرصتهای تحصیل در مقاطع بالاتر برای دانشجویان پایین تر از مقطع دکتری، کمکهزینههای فرصت مطالعاتی برای مقطع دکتری و معرفی به بنیاد نخبگان جهت عضویت، استفاده از بورسهای تحصیلی سازمان امور دانشجویان است.
حبیبا با بیان این نکته که از زمان آغاز جشنواره تاکنون، بیش از هزار دانشجوی نمونه معرفی شدهاند، گفت: این جشنواره به تقویت فعالیتهای علمی و فناوری در کشور کمک شایانی خواهد کرد.
وی افزود: مطابق آمار بیش از ۶۰ درصد دانشجویان نمونه انتخاب شده به عضویت هیئت علمی دانشگاهها درآمدهاند.
حبیبا برای تمامی منتخبین آرزوی موفقیت کرد و ابراز امیدواری کرد که این دانشجویان در آینده، نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت کشور ایفا کنند.
