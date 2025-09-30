  1. استانها
۷۳ درصد سالمندان شهرستان جم خدمات سلامت دریافت کردند

بوشهر- کارشناس برنامه سلامت سالمندان جم گفت: ۴ هزار و ۳۵۵ سالمند در شهرستان وجود دارد که از این تعداد، سه هزار و ۳۷ نفر، معادل ۷۳ درصد کل جمعیت، حداقل یک‌بار خدمات سلامت دریافت کرده اند.

به گزارش خبرنگا مهر، حمیده صبوری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به نقش تغذیه در دوران سالمندی عنوان کرد: تغذیه در دوران سالمندی نقش مهمی در ارتقای سلامت و کیفیت زندگی سالمندان دارد، با افزایش سن افراد، نیازهای تغذیه‌ای آن‌ها تغییر می‌یابد و سالمندان نیازمند یک رویکرد مناسب برای اطمینان از دریافت مواد مغذی ضروری برای حفظ سلامتی هستند.

کارشناس برنامه سلامت سالمندان شهرستان جم افزود: غذا و تغذیه نقش اساسی در تأمین نیازهای بدن دارد و به‌طور قابل‌توجهی به کیفیت زندگی در همه دوران‌ها، به‌ویژه دوره سالمندی کمک می‌کند. با افزایش سن در افراد، نقش حیاتی تغذیه در باز توانی و ارتقای کیفیت زندگی پررنگ‌تر می‌شود.

صبوری اظهار کرد: برخی به اشتباه فکر می‌کنند که نیازهای تغذیه‌ای سالمندان کمتر از افراد غیر سالمند است؛ درحالی که درباره همه مواد مغذی چنین نیست. به‌عنوان‌مثال، میزان نیاز به پروتئین، کلسیم و ویتامین D در سالمندان بیشتر است.

این کارشناس خاطرنشان کرد: نیازهای تغذیه‌ای افراد سالمند بر حسب اندازه بدن، میزان فعالیت، جنس و وجود یا عدم وجود بیماری، متفاوت است و در شرایطی مانند بروز برخی بیماری‌ها، عفونت‌ها، زخم‌ها و دوران نقاهت پس از بیماری، نیازهای تغذیه‌ای می‌تواند افزایش یابد.

حمیده صبوری ابراز کرد: برخی حقایق مهم درباره سالمندان در سالمندان بیماری‌های قلبی، سرطان، افزایش چربی خون و فشارخون بالا، بیش از سایر گروه‌های سنی دیده می‌شود و این بیماری‌ها با تغذیه درست و فعالیت بدنی کافی تا حدود زیادی قابل‌پیشگیری هستند.

کارشناس برنامه سلامت سالمندان شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم افزود: بسیاری از مردان و زنان سالمند، بیش از مقدار موردنیاز، سدیم (نمک) دریافت می‌کنند، درحالی‌که کاهش نمک دریافتی می‌تواند به مقدار قابل‌توجهی از خطر فشارخون بالا بکاهد.

وی بیان کرد: دریافت کافی ویتامین‌ها و مواد معدنی موردنیاز می‌تواند از بروز مشکلاتی مانند کم‌خونی، افسردگی، پوکی استخوان و نقص حافظه جلوگیری کند.

صبوری تأکید کرد: در دوران سالمندی، اغلب میزان دریافت انرژی و پروتئین کاهش می‌یابد؛ درحالی‌که باید توجه داشت پروتئین برای ترمیم و حفظ بافت‌ها موردنیاز است و میزان نیاز به آن، با افزایش سن بیشتر می‌شود؛ به عبارت دیگر، سالمندان به پروتئین بیشتر و با کیفیت بالاتری نیاز دارند چون دریافت کم انرژی، پروتئین و ریزمغذی‌ها، خطر بیماری‌های مرتبط با تغذیه را افزایش می‌دهند.

