۷۳ درصد سالمندان شهرستان جم خدمات سلامت دریافت کردند

به گزارش خبرنگا مهر، حمیده صبوری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به نقش تغذیه در دوران سالمندی عنوان کرد: تغذیه در دوران سالمندی نقش مهمی در ارتقای سلامت و کیفیت زندگی سالمندان دارد، با افزایش سن افراد، نیازهای تغذیه‌ای آن‌ها تغییر می‌یابد و سالمندان نیازمند یک رویکرد مناسب برای اطمینان از دریافت مواد مغذی ضروری برای حفظ سلامتی هستند.

کارشناس برنامه سلامت سالمندان شهرستان جم افزود: غذا و تغذیه نقش اساسی در تأمین نیازهای بدن دارد و به‌طور قابل‌توجهی به کیفیت زندگی در همه دوران‌ها، به‌ویژه دوره سالمندی کمک می‌کند. با افزایش سن در افراد، نقش حیاتی تغذیه در باز توانی و ارتقای کیفیت زندگی پررنگ‌تر می‌شود.

صبوری اظهار کرد: برخی به اشتباه فکر می‌کنند که نیازهای تغذیه‌ای سالمندان کمتر از افراد غیر سالمند است؛ درحالی که درباره همه مواد مغذی چنین نیست. به‌عنوان‌مثال، میزان نیاز به پروتئین، کلسیم و ویتامین D در سالمندان بیشتر است.

این کارشناس خاطرنشان کرد: نیازهای تغذیه‌ای افراد سالمند بر حسب اندازه بدن، میزان فعالیت، جنس و وجود یا عدم وجود بیماری، متفاوت است و در شرایطی مانند بروز برخی بیماری‌ها، عفونت‌ها، زخم‌ها و دوران نقاهت پس از بیماری، نیازهای تغذیه‌ای می‌تواند افزایش یابد.

حمیده صبوری ابراز کرد: برخی حقایق مهم درباره سالمندان در سالمندان بیماری‌های قلبی، سرطان، افزایش چربی خون و فشارخون بالا، بیش از سایر گروه‌های سنی دیده می‌شود و این بیماری‌ها با تغذیه درست و فعالیت بدنی کافی تا حدود زیادی قابل‌پیشگیری هستند.

کارشناس برنامه سلامت سالمندان شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم افزود: بسیاری از مردان و زنان سالمند، بیش از مقدار موردنیاز، سدیم (نمک) دریافت می‌کنند، درحالی‌که کاهش نمک دریافتی می‌تواند به مقدار قابل‌توجهی از خطر فشارخون بالا بکاهد.

وی بیان کرد: دریافت کافی ویتامین‌ها و مواد معدنی موردنیاز می‌تواند از بروز مشکلاتی مانند کم‌خونی، افسردگی، پوکی استخوان و نقص حافظه جلوگیری کند.

صبوری تأکید کرد: در دوران سالمندی، اغلب میزان دریافت انرژی و پروتئین کاهش می‌یابد؛ درحالی‌که باید توجه داشت پروتئین برای ترمیم و حفظ بافت‌ها موردنیاز است و میزان نیاز به آن، با افزایش سن بیشتر می‌شود؛ به عبارت دیگر، سالمندان به پروتئین بیشتر و با کیفیت بالاتری نیاز دارند چون دریافت کم انرژی، پروتئین و ریزمغذی‌ها، خطر بیماری‌های مرتبط با تغذیه را افزایش می‌دهند.