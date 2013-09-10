سید رضا اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نیاز مردان و زنان سالمند به آهن یکسان است وبه طور متوسط در روز نیاز به دریافت هفت میلی‌گرم آهن دارند.

وی ادامه داد: زرده تخم مرغ، گوشت، ماهی، جگر، حبوبات و سبزي‌هاي برگ سبز تیره مانند جعفري، برگ چغندر،گشنیز و بخش هاي تیره برگ از منابع غنی آهن است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه افراد مسن علیرغم نیاز واقعی به مایعات کمتر احساس تشنگی می کنند و به همین دلیل بیشترمستعد کم آبی بدن و یبوست هستند، ادامه داد: درافراد مسن مصرف روزانه شش تا هشت لیوان مایعات به ویژه آب براي پیشگیري از یبوست وکم آبی سالمندان توصیه می‌شود.

وی بیان داشت: با افزایش سن نیاز به انرژي کاهش می‌یابد به همین علت نیاز متابولیسمی بدن به انرژي در سالمندان از سایرگروه‌هاي سنی کمتراست.

اسحاقی با اشاره به اینکه گرچه دوران سالمندي به ۶۰ سال و بالاتر اطلاق می‌شود اما تغییرات سالمندي از سالها قبل آغاز می‌شود، بیان داشت: توجه به تغذیه در این دوران به دلیل تغییر نیازهاي تغذیه اي بدن از اهمیت به سزایی برخوردار است.

وی گفت: نیاز سالمندان به مواد مغذي متاثر از داروها، بیماری‌ها و پدیده‌هاي بیولوژیکی دوران میانسالی و سالمندي بوده و در افراد مختلف با یکدیگر متفاوت است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ابراز داشت: مهمترین توصیه تغذیه اي براي این سنین ، تهیه غذاهاي ساده و کم حجم است به شکلی که تمامی نیازهاي فرد به مواد مغذي تامین می‌شود و در عین حال متناسب با فرهنگ مصرف اوست.

اسحاقی گفت: انتخاب نوع غذا در برنامه غذایی روزانه از اهمیت خاصی برخوردار است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیان کرد: نکته اساسی در برنامه غذایی سالمندان، مصرف مواد غذایی کم چربی و کم کلسترول (مانند شیر ولبنیات کم چرب، کاهش مصرف روغن، کره، خامه و ...) ، کم نمک و پر فیبر است.