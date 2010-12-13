تغییر الگوی مصرف در کاهش اثرات تغییر اقلیم موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، احد خیری گفت: یکی از مهمترین خطراتی که بشر و زمین را تهدید می کند تغییر اقلیم است و همه مطالعات و مشاهدات، تغییر اقلیم را تائید می کنند.

وی با بیان این که باید در راستای بهتر شدن شرایط موجود و شرایط آتی اقلیم، چاره ای اساسی اندیشید، گفت: انتشار روز افزون گازهای گلخانه ای ،تغییر در ضریب انعکاس زمین و آلودگی حرارتی ، عوامل مختلفی هستند که به سرعت بر تغییر اقلیم تاثیر می گذارند اما در این میان گازهای گلخانه ای از تاثیرگذاری بیشتری برخوردارند و اگر دقت شود مشاهده می کنیم مصرف بی رویه علت اصلی افزایش گازها است.



وی با بیان این که تغییر در الگوی مصرف می تواند در کاهش اثرات تغییر اقلیم موثر باشد، گفت: تغییر اقلیم ازچالش هایی است که انسان ها را تهدید می کند و عزم ملی که مستلزم آموزش های فراگیر است را می طلبد و ما نیز باید به سهم خود و حتی بیشتر از آن به فکر فردای خود و فرزندان خود باشیم.



وی در پایان با تاکید بر اهمیت کنفرانس تهران، گفت: امیدواریم تهران، نقطه آغازین اقدامات عملی در این رابطه باشد و کشورهای مختلف، مخصوصا کشورهایی که عامل اصلی چنین تغییراتی هستند، حداقل مسئولیت خودشان را پذیرا باشند.