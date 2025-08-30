به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «تِس اینگرام» سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد شرایط در نوار غزه به شدت وخیم است و برای کودکان به خطرناکترین نقطه جهان تبدیل شده است.
بنا بر اعلام یونیسف، ورود غزه به مرحله قحطی ناشی از محاصره شدید و نبود کمکهای است و این وضعیت با تصمیم سیاسی رژیم صهیونیستی ایجاد شده است.
طبق گزارش این نهاد بینالمللی، مردم غزه با کمبود شدید غذا، آب و دارو روبهرو هستند و بیش از نیم میلیون نفر از گرسنگی مفرط رنج میبرند. همچنین بر اساس آمار وزارت بهداشت فلسطین، تاکنون بیش از ۱۸ هزار کودک مجروح شدهاند.
این سازمان تأکید کرد: وقتی هر ۱۰ دقیقه یک کودک کشته یا زخمی میشود، تنها راه پایان دادن به این وضعیت توقف فوری جنگ است.
یونیسف هشدار داد که شهرهای اصلی غزه از جمله شهر غزه، دیرالبلح، اردوگاههای منطقه مرکزی و خانیونس در آستانه قحطی فراگیر قرار دارند.
بر اساس اطلاعات موجود، حدود ۳۹ درصد جمعیت ساکنان برای ساعتها یا حتی روزها بدون غذا میمانند. در همین حال، نهادهای امدادرسان به دلیل محدودیتها و موانع رژیم اشغالگر با دشواریهای بزرگ در رساندن کمکهای ضروری مواجه هستند.
سخنگوی یونیسف این شرایط را آماری تکاندهنده از کشتار، گرسنگی و رنج، بهویژه در میان کودکان و زنان، توصیف و تأکید کرد: هیچ راهی غیر از توقف جنگ برای پایان دادن به این فاجعه وجود ندارد.
در همین رابطه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که وضعیت انسانی در نوار غزه بهبود قابل توجهی نیافته و اقدامات رژیم صهیونیستی مثبت و قابل قبول نیست.
وی افزود که امید چندانی به تصویب تحریم علیه رژیم صهیونیستی وجود ندارد، زیرا اجماع لازم در این زمینه شکل نگرفته است.
در همین راستا، لارس لوکه راسموسن وزیر خارجه دانمارک گفت: شاهد وقوع بزرگترین فاجعه انسانی در غزه هستیم.
وی تأکید کرد که کشورش از تل آویو خواسته است مسیر جنگ را تغییر دهد. وی همچنین اعلام کرد که دانمارک آماده است علیه وزرای دولت نتانیاهو تحریم اعمال کرده و صادرات محصولات شهرکهای صهیونیستی را متوقف کند.
همچنین ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه نیز اعلام کرده است که کشورش از رژیم صهیونیستی خواسته است طرحهای شهرکسازی را که باعث جدایی شمال و جنوب کرانه باختری میشود، متوقف کند.
وی همچنین تأکید کرد که پاریس خواستار بازگشایی گذرگاهها و پایان دادن به قحطی در نوار غزه شده است. بارو بر ضرورت رسیدن به توافقی برای آتشبس فوری در غزه، ورود بدون شرط کمکهای انسانی و آزادی اسرا تأکید کرد.
