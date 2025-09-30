کتابخانه امیرکبیر کرمانشاه در پویش ملی «ایستاده برای ایران» خوش درخشید

به گزارش خبرنگار مهر، پویش ملی «ایستاده برای ایران» با هدف پاسداشت عزت ملی، تقویت همبستگی اجتماعی و بازشناسی پیشینه تاریخی مقاومت ملت ایران برگزار شد و کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور در آن مشارکت گسترده داشتند.

در همین راستا، گروه سرود «ترنم شکوفه‌ها» از کتابخانه عمومی امیرکبیر کرمانشاه به مربی‌گری سونیا مرادی در بخش رویدادهای کتابخانه‌ای توانست رتبه برتر را کسب کند.

پویش «ایستاده برای ایران» در رشته‌هایی همچون دل‌نوشته، نقاشی، شعر، معرفی کتاب و فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه‌ای برگزار شد و فرصتی برای معرفی توانمندی‌های نسل جوان در عرصه فرهنگ مقاومت فراهم کرد.