به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران طی مکاتبات رسمی با مدیران چندین سایت تبلیغاتی و نوبت‌دهی آنلاین، فعالیت این مجموعه‌ها در معرفی و همکاری با افراد فاقد مجوزهای قانونی را تخلف آشکار دانسته و آن را جرم محسوب کرد. این اقدام با هدف حفاظت از سلامت مردم، ارتقای کیفیت خدمات پزشکی و جلوگیری از سوءاستفاده از اعتماد بیماران انجام شده است.

معرفی پزشکان فاقد پروانه جرم است

در این نامه‌ها تأکید شده است که معرفی یا جذب بیمار برای اشخاص فاقد صلاحیت پزشکی با عناوینی همچون «دکتر» و «متخصص»، علاوه بر ایجاد زمینه فریب و آسیب به سلامت مردم، طبق ماده ۳ قانون مربوط به امور پزشکی و بهداشتی مصوب سال ۱۳۳۴ جرم تلقی می‌شود. سازمان نظام پزشکی همچنین هشدار داده است که هرگونه همکاری با افراد فاقد پروانه پزشکی، علاوه بر پیگرد قانونی، می‌تواند مسئولیت‌های کیفری و مدنی برای مدیران این سایت‌ها در پی داشته باشد.

هشدار به مدیران سایت‌ها برای توقف فوری فعالیت‌های غیرقانونی

سیدمحمد میرخانی، معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی، در این مکاتبات تصریح کرده است که تداوم این روند غیرقانونی موجب پیگیری قضایی و اقدام قانونی خواهد شد. وی از مدیران سایت‌ها خواسته است هرچه سریع‌تر نسبت به توقف فعالیت‌هایی که منجر به معرفی پزشکان فاقد مجوز می‌شود، اقدام کنند.

به گفته او، در صورت بی‌توجهی، سازمان نظام پزشکی با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح، برخورد قانونی شامل مسدودسازی سایت‌ها، شکایت قضایی و اعمال مجازات‌های مقرر را انجام خواهد داد.

این اقدام سازمان نظام پزشکی در پی گزارش‌هایی صورت گرفته است که نشان می‌دهد برخی سایت‌های نوبت‌دهی آنلاین بدون احراز هویت و بررسی صلاحیت پزشکان، اقدام به معرفی آن‌ها به بیماران می‌کنند. کارشناسان نظام پزشکی تأکید دارند که چنین روندی علاوه بر به خطر انداختن سلامت عمومی، اعتماد مردم به خدمات پزشکی قانونی را کاهش می‌دهد و زمینه بروز تخلفات گسترده‌تر را فراهم می‌آورد.

تهدید سلامت مردم و کاهش اعتماد عمومی

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، بسیاری از این سایت‌ها با استفاده از عناوین جذاب و تبلیغات گسترده، بیماران را جذب کرده و آن‌ها را به افرادی هدایت می‌کنند که فاقد مدرک و صلاحیت رسمی پزشکی هستند. این مسئله نه تنها سلامت جسمی بیماران را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند عواقب قانونی و مالی جدی برای خانواده‌ها و بیماران به همراه داشته باشد.

سازمان نظام پزشکی در ادامه از مردم خواسته است؛ هنگام انتخاب پزشک و رزرو نوبت، به مجوزهای قانونی پزشکان و سایت‌های معرفی‌کننده توجه داشته باشند و همچنین به شهروندان توصیه شده است در صورت مشاهده فعالیت‌های غیرقانونی و تبلیغات فریبنده، موضوع را به سازمان نظام پزشکی گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.

این سازمان تأکید کرده است که حفاظت از سلامت عمومی، اولویت اصلی سیاست‌های نظارتی آن است و برخورد با تخلفات در حوزه ارائه خدمات پزشکی آنلاین با جدیت پیگیری خواهد شد و نهادهای نظارتی و قانونی باید بر فعالیت‌های آنلاین حوزه سلامت نظارت دقیق داشته باشند تا از شیوع اقدامات غیرقانونی و تهدیدهای بهداشتی جلوگیری شود.