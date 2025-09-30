رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور: نماز جماعت بستری برای اتحاد است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد حاج علی‌اکبری در آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی سرود «آوای آدینه» در استان البرز گفت: یاد خدا وقتی جمعی باشد، شیرینی و برکتش بیشتر است ومسجد محل اجتماع مردم و مومنین برای یاد خدا است.

وی افزود: حضرت حق فرصت نماز جمعه را داده و روز جمعه سفره رنگارنگی برای مومنین گسترانده است بنابراین لحظه حرکت مومنین به سوی نماز جمعه مغفرت خداوند شامل حالشان می‌شود، فرشتگان از آن‌ها استقبال می‌کنند و نامشان برای شرکت در نماز و یاد خدا نوشته می‌شود.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با خیرمقدم به خانواده‌های معظم شهدا و شرکت‌کنندگان گفت: عطر صبح بهار را می‌توان با حضور گل‌های ایران عزیز، نوجوانان باصفا، متدین و هنرمند، از اقصی نقاط میهن اسلامی استشمام کرد.

حاج علی اکبری ادامه داد: این نوجوانان همراه با مربیان و سرگروه‌های خود لبیک گفتند به کاری بسیار ارزشمند، سرود برای یاد خدا و نماز جمعه. این سومین سال برگزاری جشنواره است و باعث خوشحالی همه ما است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور افزود: شرکت بیش از ۵۰۰ گروه سرود در این رویداد اتفاق مبارکی است و امیدواریم آثار تولید شده ماندگار و اثرگذار و مورد استفاده قرار گیرد.

وی هنر سرود را هنری ترکیبی از جمع، هماهنگی، آوا و صدا در قالب شعر دانست و گفت: این کار خیلی بزرگی است که هنرمندان نوجوان با منادیان نماز جمعه همراه شده‌اند و مخاطب اصلی آن نوجوانان هستند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره استاد فرشچیان گفت: هنر استاد فرشچیان قدسی، ملکوتی و متعهد بود و برای ترویج زیبایی‌ها و مکارم اخلاقی تلاش کرد.

در سومین جشنواره ملی سرود «آوای آدینه» ۵۲۹ گروه سرودی از ۲۸ استان کشور شرکت کردند. ث که در نهاینثت ۳۵ گروه به مرحله نهایی راه یافتند.