اسماعیلی: هیچ بلندگویی مثل نماز جمعه برای معیشت مردم فریاد نزده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر اسماعیلی عصر دوشنبه در جمع فعالان فرهنگی شهر بوشهر در ساختمان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان بوشهر با اشاره به اعتراض برخی افراد نسبت به عدم انتقاد ائمه جمعه به دولت درباره مشکلات، اعتراض این افراد را صحیح ندانست و گفت: هیچ بلند گویی و جایگاهی مثل نماز جمعه درباره معیشت مردم فریاد نزده است برخی مغرضانه آدرس غلط می دهند.

امام جمعه موقت بوشهر با تاکید بر اولویت مسائل اقتصادی در جامعه افزود: روحانیت همیشه زبان گویای مطالبات مردم بوده است چه مطالباتی که زندگی روزمره مردم به آن بستگی دارد و چه مطالباتی که آینده جامعه در گرو آن است در تمام جمعه ها یک بخش مهمی از خطبه ها مسائل معیشتی و مشکلات روزمرهٔ مردم بوده است.

وی ادامه داد: حقوق مردم، خواسته های به حق مردم، از اقتصاد و درمان و زیر ساخت ها و رفاه مردم همه این موارد در تریبون نمازجمعه به گوش مردم و مسئولین رسانده می شود اضافه بر آنکه همین مسائل و پیگیری رفع مشکلات مردم در جلسات خصوصی و عمومی به مسئولین تذکر داده می شود.

وی با بیان اینکه بخشی از افکار عمومی، نهادهایی را مقصر کمبود معیشت می دانند که ارتباطی به مسائل اقتصادی ندارند تاکید کرد: برخی از رسانه ها مغرضانه به مردم آدرس غلط می دهند مقصر وضع بد معیشتی فلان بانک خصوصی بدهکار است یا فلان شرکتی است که با منابع داخلی تولید می کند ولی با دلار تلگرامی محصولش را می فروشد.

امام جمعه موقت بوشهر تصریح کرد: مقصر مشکلات امروز جامعه فلان مسئول کم کار است فلان تفکر بر خلاف انقلاب است که مشکلات را در رابطه ذلیلانه داشتن با دشمنان می داند.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر با اشاره به رسالت راهبردی جهاد تبیین خاطر نشان کرد: باید به مردم آگاهی داد باید مقصر اصلی مشکلات معیشتی را معرفی کرد باید نسبت به تصمیماتی مثل برجام روشنگری کرد و در عین حال مطالبه گر جدی خواسته های مردم بود.